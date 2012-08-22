استخراج اورانیوم از آب اقیانوسها/ تضمین آینده انرژی هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، اقیانوسهای جهان دست کم دارای چهارمیلیارد تن فلز ارزشمند اورانیوم هستند؛ اما طی چهار دهه گذشته، حفر دریاها برای بدست آوردن اورانیوم به علت تکنیکهای دشوار و هزینه بالا به یک رویا تبدیل شده بود.

براساس گزارشی که در یک گردهمایی علمی ارائه شد، پیشرفت سریعی در راستای تبدیل اقیانوسها به یک منبع غنی اورانیوم درحال انجام است.

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پیشرفت در فناوری استخراج هزینه های تولید اورانیوم را از 560 دلار برای هر 500 گرم اورانیوم را به 300 دلار رسانده است.

دکتر رابین راجرز از دانشگاه آلاباما در همایش سالانه انجمن شیمی آمریکا در فیلادلفیا اظهار داشت: برآوردها نشان می دهد که اقیانوسها منبع اورانیوم هستند و میزان آن در اقیانوسها بسیار بیشتر از میزانی است که می توان از زمین به دست آورد.

وی افزود: مشکل اینجاست که غلظت این اورانیوم همواره بسیار اندک بوده و موجب بالارفتن هزینه استخراج می شود اما با پیشرفتهای صورت گرفته در حال مقابله با این چالش هستیم.

در تکنیک استاندارد استخراج که در ژاپن ایجاد شده از پوشش فیبرهای پلاستیکی به هم بافته استفاده می شود که درون آن موادی است که اتم های اورانیوم را جذب می کند.

این پوششهای پلاستیک دارای طول و عرض 45 تا 90 متر است که اندازه آن برای زیر آب به 90 تا 180 متر می رسد که پس از آن که به سطح باز می گردند این پوششها با یک حلال ملایم اسیدی شسته می شوند تا اورانیوم آن به دست آید. بار دیگر این پوششهای پلاستیکی در آب فرو می روند تا این فرآیند چندین بار تکرار شود. این اقدام دربرگیرنده نسخه های ارزان تر و موثرتری از این پوششها است که می تواند اورانیوم را جذب کند.

یک گروه تحقیقاتی به ریاست دکتر راجر درحال بررسی استفاده از ضایعات پوسته های میگو از صنایع غذایی دریایی هستند تا بتوانند این پوشش ها را به روش زیست تجزیه پذیر تولید کنند.

دکتر اریش شنیدر از دانشگاه تگزاس از دیگر سخنرانهای همایش سالانه انجمن شیمی آمریکا اظهار داشت که هدف از این اقدام کمک اقتصادی به صنعت انرژی هسته ای بوده است.

اقیانوسهای جهان منبع غنی اورانیوم هستند و دانشمندان اعتقاد دارند که راهی برای استخراج آن یافته اند

تأسیسات انرژی هسته ای بیش از 60 سال یا بیشتر است که با سرمایه گذاریهای کلانی فعالیت می کند.

براساس اظهارات دکتر شنیدر، عدم قطعیت درباره اینکه آیا اورانیوم زمین کافی است بر تصمیم گیری در این صنعت تأثیرگذار است چرا که انجام تحقیقات بلند مدت و تصمیم گیری در شرایطی که نسبت به منبع عدم قطعیت وجود دارد بسیار دشوار است. از این رو اگر بتوانیم اورانیوم را از آب دریا استخراج کنیم، می توانیم این عدم قطعیت را از بین ببریم.

استخراج اورانیوم از آب دریا ممکن است مزایای زیست محیطی هم داشته باشد، چرا که استخراج اورانیوم از زمین فاضلاب آلوده ای ایجاد می کند که برای سلامتی دست اندرکاران این امر خطرناک است.