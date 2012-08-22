روسیه تا سال 2016 تسلیحات شیمیایی خود را نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مقام ارشد روسی در امور امنیت تسلیحات شیمیایی گفت: روسیه تا 31 دسامبر سال 2015 یعنی تا آغاز سال 2016 تسلیحات شیمیایی خود را نابود خواهد کرد.

ولادیمیر ماندیچ معاون توسعه فدرال در امور امنیت تسلیحات شیمیایی ذخیره و انبار شده گفت: تمامی تسلیحات شیمیایی طی سالهای 1963-1987 تولید شده اند. دوره و مدت زمان امنیت این تسلیحات سپری و منقضی شده است.

وی گفت: تا اول ژانویه سال 2013 تسلیحات شیمیایی روسیه ضمانت های امنیتی دارند و از آن به بعد این تسلیحات امن نخواهد بود و روسیه آماده از بین بردن تمامی این تسلیحات تا اوایل سال 2016 است.

این مقام همچنین تعداد تسلیحات شیمیایی کشورش را 7 هزار و 300 واحد اعلام کرد که در وضعیت اضطراری قرار دارند و 3 هزار واحد آنها در سال جاری از کار افتاده اند.

ماندیچ افزود: تا اوایل ماه اوت روسیه 26 هزار تسلیحات شیمیایی را که بیش از 65 درصد از ذخایر کشور را تشکیل می دهد از بین برده است.