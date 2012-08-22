۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

شینهوا:

روسیه تا سال 2016 تسلیحات شیمیایی خود را نابود می کند

مقام های روسیه از برنامه این کشور برای نابودی تسلیحات شیمیایی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مقام ارشد روسی در امور امنیت تسلیحات شیمیایی گفت: روسیه تا 31 دسامبر سال 2015 یعنی تا آغاز سال 2016 تسلیحات شیمیایی خود را نابود خواهد کرد.

ولادیمیر ماندیچ معاون توسعه فدرال در امور امنیت تسلیحات شیمیایی ذخیره و انبار شده گفت: تمامی تسلیحات شیمیایی طی سالهای 1963-1987 تولید شده اند. دوره و مدت زمان امنیت این تسلیحات سپری و منقضی شده است.

وی گفت: تا اول ژانویه سال 2013 تسلیحات شیمیایی روسیه ضمانت های امنیتی دارند و از آن به بعد این تسلیحات امن نخواهد بود و روسیه آماده از بین بردن تمامی این تسلیحات تا اوایل سال 2016 است.

این مقام همچنین تعداد تسلیحات شیمیایی کشورش را 7 هزار و 300 واحد اعلام کرد که در وضعیت اضطراری قرار دارند و 3 هزار واحد آنها در سال جاری از کار افتاده اند.

ماندیچ افزود: تا اوایل ماه اوت روسیه 26 هزار تسلیحات شیمیایی را که بیش از 65 درصد از ذخایر کشور را تشکیل می دهد از بین برده است.

