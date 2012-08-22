دومین نمایشگاه استانی بازی های رایانه ای در مشهد آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه استانی بازی های رایانه ای در فضایی بالغ بر 3هزار و پانصد متر مربع، اول تا چهارم شهریور ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برپاست.

شرکت های بازی ساز با حضور در این رویداد فناوری فرهنگی آخرین تولیدات خود در عرصه گیم را برای علاقه مندان به صنعت بازی رایانه ای به نمایش می گذارند.

شرکت های "آروین تک، بازی سازی سورنا، برنامه نویسان همراه فجر، پردیس هنر راسپینا، تبیان، عصربازی پارس، فطرس پویا رایانه ، فن افزار شریف، فن آوران اونیک، فناوران توسن گام، فناوری اطلاعات توسعه پارسیان ، فناوری اطلاعات توسعه سامان ، کوثر نگار رایانه، واقعت مجازی ، اسپریس پویا نما ، لوح زرین نیکان و دانشگاه مازندران" از شرکت های بازی ساز حاضر در این نمایشگاه هستند.

گرشاسپ، میرمهنا، شبان، گاندو، عصر پادشاهان، شتاب در شهر، خارج از سرزمین، شکار شیطان، پارساران، چریک، گربه قجری، شکست حصر آبادان و حماسه آلواتان از بازی های به نمایش در آمده برای علاقه مندان و مخاطبان ، در دومین نمایشگاه استانی بازی های رایانه ای است.

این رویداد فرهنگی فناوری با هدف ترویج نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای ESRA ، نمایش توانمندی های متخصصان و هنرمندان ایرانی ، توسعه همکاری‌های بازی سازهای استانی در زمینه صنعت بازی‌های رایانه‌ای و ارتقاء سطح دانش فنی و تامین امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تولید در کشور برپا شده است.

به گزارش مهر، دومین نمایشگاه استانی بازی‌های رایانه‌ای درقالب بخش های تولیدات، مسابقات، خانواده، بازی و سرگرمی ،کارگاه های تخصصی و فناوری ها برگزار شده که تولیدات ایرانی، تولیدات خارجی، انیمیشن و بخش فناوری ها شامل شرکت های نرم افزاری،شرکتهای سخت افزاری، تجهیزات فنی تولید و موبایل است.

معرفی نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای ESRA، ترویج فرهنگ استفاده صحیح از بازی‌های رایانه ای، آشنایی خانواده‌ها با بازی‌های رایانه‌ای و تبیین نقش بازی‌های رایانه‌ای در آموزش در بخش خانواده مورد بررسی و توجه قرار خواهند گرفت.

بازی های شبکه ای، بازی های کنسولی، فن‌آوری‌های جدید بازی های الکترونیکی، بازی های کابینی و دنیای بدون بازی های رایانه ای قسمت های مختلف بخش بازی و سرگرمی را تشکیل می دهند.

برگزاری کارگاه‌های روزانه، نمایش آخرین فن‌آوری‌های مرتبط با صنعت بازی در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از برنامه ها ی در نظر گرفته شده در بخش کارگاه های تخصصی است.