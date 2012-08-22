به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فوتبال غرب آسیا تصمیم گرفت قرعه‌کشی هفتمین دوره مسابقات غرب آسیا را روز 16 سپتامبر(یکشنبه 26 شهریورماه) در پایتخت کویت برگزار کند، به همین دلیل برای اعضای شرکت ‏کننده، دعوت نامه‌هایی را ارسال کرده تا در این قرعه‌کشی شرکت کنند.‏

رقابتهای قهرمانی غرب آسیا طی روزهای هشتم تا 20 دسامبر(18 آذرماه تا 30 آذرماه 1391) در کویت و با ‏حضور 12 تیم کویت میزبان مسابقات، ایران، اردن، امارات، عربستان، بحرین، سوریه، عراق، عمان، فلسطین، ‏لبنان و یمن برگزار می‌شود.‏

این مسابقات در 3 گروه 4 تیمی انجام شده که تیم‌‎های نخست هر گروه به همراه بهترین تیم دوم گروه‌ها به نیمه ‏نهایی صعود می‌کنند. برای انتخاب تیم برتر دوم گروه‌ها، ابتدا به تعداد امتیاز، سپس تفاضل گل، گل‌های زده و در ‏نهایت کارت‌های زرد و قرمز کمتر توجه می‌شود. در صورت تعادل همه موارد با قرعه‌کشی تیم صعود کننده ‏مشخص می‌شود.‏

ششمین دوره این مسابقات آذرماه سال 89 با حضور تیم‌های ایران، بحرین، عمان، اردن، سوریه، کویت، عراق، ‏یمن و فلسطین در کشور اردن برگزار شد که تیم کویت در دیدار نهایی با پیروزی 2 بر یک برابر ایران به عنوان ‏قهرمانی دست یافت. ‏