توقف تغییر کاربری زمینهای پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشهایی از این نامه خطاب به ریاست دانشگاه تهران آمده است: "ما جمعی از دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به نمایندگی از سایر دانشجویان این پردیس، وظیفه خود دانستیم که با توجه به تلاشهای صورت گرفته در رابطه با تصرف و تغییر کاربری بیش از 200 هکتار از زمینهای حاصل خیز و مورد بهره برداری این پردیس که در اصل تمام زمینها را شامل می شود، مواردی را مطرح کنیم: در سالهای دور که تنها 400 دانشجو در این محیط علمی مشغول به تحصیل بودند بیش از 500 هکتار زمین زراعی متعلق به این فضای آموزشی بود، حال چطور می شود که با بیش از 4000 دانشجوی در حال تحصیل تنها 200 هکتار در اختیار این پردیس قرار گرفته که البته آن هم از سوی ریاست دانشگاه تهران جهت تغییر کاربری قرار گرفته است.

ما در آموزه های دینی خود آموخته ایم که "هدف، وسیله را توجیه نمی کند" و این برای اهداف مقدس مصداق دارد، چه رسد به اینکه در حقانیت و درستی هدف نیز شک و تردید وجود داشته باشد. بذل و بخشش اراضی حاصلخیز کشاورزی و تغییر کاربری آنها که با هدف ساخت و سازهای تجاری-اداری و تاسیس دانشگاه تهران 2 و با بهانه بالا بودن ارزش افزوده این طرح است، چه دلیل توجیه کننده ای دارد؟

مصادره زمینهای پردیس کشاورزی موجبات تضعیف این قطب علمی را به دنبال خواهد داشت که اثرات آن گریبان استادان و دانشجویان آن را هم خواهد گرفت و البته تضعیف دانشگاه تهران را هم به دنبال خواهد داشت همچنین کشاورزی کشور نیز از آن بی نصیب نخواهد ماند.

در پایان ما دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ضمن حمایت از مواضع دکتر گرجی - رئیس پیشین پردیس و اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در صیانت از اراضی کشاورزی، مخالفت خود را با تغییر کاربری این اراضی اعلام می داریم و منتظر شنیدن نظرات حضرتعالی در رابطه با موارد بیان شده فوق، هستیم."

به گزارش مهر، دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران رونوشت کامل این نامه را برای وزرای جهاد کشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوی ارسال کرده اند.