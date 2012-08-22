یک مرد مسلح به اتهام تهدید "اوباما" بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز، نیروهای سرویس مخفی آمریکا عصر روز گشته به یک آپارتمان در واشنگتن شک کردند و در بازرسی از این محل با یک مرد مسلح مواجه شدند که دست کم دو سلاح در اختیار داشت.

بر اساس اعلام منابع فدرال، این مرد مسلح در هنگام بازداشت از خود مقاومت نشان داد، اما نیروهای فدرال توانستند وی را بازداشت کنند.

در همین رابطه "باب کراستید" از نیروهای ویژه فدرال آمریکا در گفتگو با ای بی سی نیوز از کشف ماده منفجره در این آپارتمان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در هنگام بازداشت این فرد مسلح، اوباما بر اساس برنامه از پیش تعیین شده قرار بود برای تبلیغات انتخاباتی خود در اوهایو حاضر شود، اما بروز این حادثه موجب شد تا اوباما این برنامه را لغو کند.

به گفته این نیروی فدرال، در یکی از صندوق های پست پلیس فدارل آمریکا، نامه ای الکترونیکی درباره تهدید اوباما مشاهده شد و همین امر موجب حساسیت نیروهای فدرال شد.

نام فرد بازداشت شده هنوز اعلام نشده است.

بازداشت این فرد مسلح درحالی انجام می شود که در یک ماه گذشته آمریکا شاهد تیراندازی های متعددی بوده که در نتیجه آنها بیش از 20 نفر کشته شدند.

علاوه بر آن در تیرماه سال جاری دادگاه فدارل آمریکا یک مرد ازبکستانی را به اتهام برنامه ریزی برای ترور رئیس جمهور ایالات متحده، به 16 سال زندان محکوم کرد.

این فرد که "اولگ بیک کودیرف" نام دارد در سال 2009 وارد آمریکا شد و در یک دانشکده پزشکی مشغول به تحصیل شد؛ اما هیچگاه درس خود را به پایان نرساند . وی متهم است که تلاش داشته اوباما را در جریان رقابت های انتخاباتی سال جاری به قتل برساند.

وی با گذرنامه دانشجویی وارد آمریکا شده، اما در سال 2010 اعتبار این گذرنامه به پایان رسیده بود و از آن زمان، کودیرف بطور غیرقانونی در آمریکا زندگی می کرد.

این اتهام از سوی مقامات فدرال در آلاباما به این مرد ازبک که 22 سال سن دارد وارد شده است. مقامات فدرال آمریکا اعلام کرده اند که وی از طریق جستجو در سایت های مختلف اینترنتی و آشنایی با تفکرات گروه های تندرو اقدام به این کار کرده و به احتمال زیاد با گروه های تندروی حاضر در ازبکستان نیز در ارتباط بوده است.