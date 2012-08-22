اتصال ماشین تحریر به آی پد/ حس ماشین نویسی قدیمی با فناوری روز

به گزارش خبرگزاری مهر، کار کردن آی پدها و تبلتها هرچقدر هم هیجان انگیز باشد، بزرگترین مشکل آنها موانع تایپ کردن و نوشتن مطالب بلند است که به علت لمسی بودن کلیدها با دشواری صورت می گیرد اما یک طراح و مهندس مکانیک با طراحی یک ماشین تحریر برای آی پد این مشکل را حل کرده است.

استفاده از چکشهای کوچکی برای تبدیل کلید فشرده شده توسط انگشت برای ضربه به صفحه کلید لمسی، مهمترین ویژگی دستگاه iTypewriter است، حرکتی که موجب می شود کاربر بتواند با استفاده از آن متنهای بلند را روی آی پد خود تایپ کند.

هرگاه دکمه ای را فشار می دهید، یک چکش کوچک از ماشین تحریر خارج می شود و به همان کلید در صفحه لمسی آی پدر ضربه می زد، نوک این چکش با یک سرپوش پلاستیکی پوشانده شده که دارای تخلیه الکتریکی یک دقیقه ای است که می تواند ضربه انگشت را تقلید کند.

با یک وسیله منحصر به فرد آی پد خود را به ماشین تحریر تبدیل کنید

این وسیله از سوی آستین یانگ دانشجوی طراحی محصول و مهندسی مکانیک کالج ادینبورگ در اسکاتلند تولید شده است.

وی در این رابطه گفت: کاربر می تواند از احساس قدیمی ماشین نویسی و آخرین فناوری روز در کنار هم لذت ببرد. حتی کاربران سالمند که هرگز از رایانه و یا آی پد استفاده نکرده اند می تواند از این ماشین تحریر آشنای قدیمی استفاده کنند.

تاکنون برخی دیگر از شرکت ها نیز ایده ارتباط ماشین تحریر با رایانه ها و تبلتها را اجرایی کرده اند

آستین یانگ اظهار داشت: برای برخی از گروه های کاربران این محصول راهکار ساده ای برای نوشتن مطالب بلند در آی پد است ، از سوی دیگر افراد می توانند تجارب و خاطرات قدیمی خود را با استفاده از این ظاهر آشنا مرور کنند.

با استفاده از این دستگاه، کاربر می تواند قدرت فیزیکی را از صفحه کلید و حرکت هر کلید احساس کند.