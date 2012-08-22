وضعیت نامشخص بازیکن خارجی پرسپولیس برای دیدار با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت روبرتو سوسا، هافبک برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور در هفتادوپنجمین دربی شهر تهران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازیکن که طی روزهای گذشته مراحل بهبود آسیب دیدگی را پشت سر گذاشته و بصورت اختصاصی تمرین کرده است روز گذشته مورد معاینه پزشکان قرار گرفت.

قرار است تا عصر امروز چهارشنبه نظر نهایی پزشکان در خصوص شرایط سوسا اعلام شود که در صورت مهیا بودن شرایط این بازیکن در دیدار مقابل استقلال به میدان می‌رود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 18 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.