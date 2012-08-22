مرسی در قدرت باقی نخواهد ماند/ اوضاع مصر شکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یحیی الجمل در یک گفتگوی خبری اعلام کرد: اوضاع سیاسی مصر شکننده و بی ثبات است.

وی در ادامه اظهارات تامل برانگیز خود از علاقه شدید محمد مرسی رئیس جمهور مصر به اخوان المسلمین انتقاد و پیش بینی کرد که مرسی تا آخر مهلت قانونی خود برای ریاست جمهوری در قدرت باقی نخواهد ماند.

الجمل خاطرنشان کرد: شورای نظامی در طول مرحله انتقالی شاهد هیچ اختلافی میان اعضای خود نبود.

نخست وزیر اسبق مصر همچنین از درخواست ها برای محاکمه اعضای شورای نظامی انتقاد و اعلام کرد که تمامی جریان های سیاسی مصر مسئول اوضاع بحرانی فعلی کشور هستند.