  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

نخست وزیر اسبق مصر:

مرسی در قدرت باقی نخواهد ماند/ اوضاع مصر شکننده است

مرسی در قدرت باقی نخواهد ماند/ اوضاع مصر شکننده است

معاون نخست وزیر اسبق مصر در اظهاراتی تامل برانگیز اوضاع سیاسی مصر را شکننده خواند و پیش بینی کرد که رئیس جمهور فعلی این کشور تا آخر مهلت قانونی خود در قدرت باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یحیی الجمل در یک گفتگوی خبری اعلام کرد: اوضاع سیاسی مصر شکننده و بی ثبات است.

وی در ادامه اظهارات تامل برانگیز خود از علاقه شدید محمد مرسی رئیس جمهور مصر به اخوان المسلمین انتقاد و پیش بینی کرد که مرسی تا آخر مهلت قانونی خود برای ریاست جمهوری در قدرت باقی نخواهد ماند.

الجمل خاطرنشان کرد: شورای نظامی در طول مرحله انتقالی شاهد هیچ اختلافی میان اعضای خود نبود.

نخست وزیر اسبق مصر همچنین از درخواست ها برای محاکمه اعضای شورای نظامی انتقاد و اعلام کرد که تمامی جریان های سیاسی مصر مسئول اوضاع بحرانی فعلی کشور هستند.

کد مطلب 1677902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها