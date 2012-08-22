پیشرفت فیزیکی طرح 550 هزار هکتاری خورستان/ مساعدت دولت برای تکمیل پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ گلابکش ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری که در خصوص طرح 550 هزار هکتاری سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان در سال 1375 صورت گرفته بود برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه میزان پیشرفت فیزیکی این طرح تاکنون چقدر بوده است، گفت: در حال حاضر نمی توان پیشرفت فیزیکی این طرح را اعلام کرد چرا که بعضی از پروژه ها به مرحله اجرا درآمده و برخی دیگر در حال اجرا است.

گلابکش همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که از او پرسید دلیل عدم موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای استفاده موسسه جهاد نصر از اوراق مشارکت به میزان 200 میلیارد تومان، اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با وجود اینکه انتشار اوراق مشارکت به میزان 200 میلیارد تومان یکی از مصوبات دولت برای اجرای این طرح بزرگ بوده است، با آن مخالفت می کند.

مدیرعامل موسسه جهاد نظر در بیان دلیل آن، افزود: در حقیقت آنها معتقدند که احداث شبکه های زه کشی فرعی غیرانتفاعی قلمداد می شود و به همین دلیل اوراق مشارکت به آن تعلیق نمی گیرد، در حالی که آنها برای احداث شبکه های زه کشی اصلی هم اجازه استفاده از اوراق مشارکت را می دهد هم مجوز استفاده از بودجه تملک سرمایه ای می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این معضل قانونی برای اجرای این طرح بزرگ توسط مسئولان ذی ربط برطرف شود.