بانکهای خرم آباد در زمینه پرداخت تسهیلات کشاورزی همکاری مطلوبی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه برخی از دستگاههای اجرایی استان نسبت به مناسبتهای فرهنگی کم توجه هستند، ادامه داد: متاسفانه مشاهده می شود که برخی از ادارات استان نسبت به پاسداشت مناسبات فرهنگی کم توجه هستند.

وی با بیان اینکه حیات و ممات ما در بزرگداشت مسائل فرهنگی است، خواستار برگزاری مراسم های فرهنگی و توجه به مناسبتهای فرهنگی و مذهبی شد.

فرماندار شهرستان خرم آباد همچنین با اشاره به اینکه برخی از ادارات کل استان در شهرستانها نمایندگی ندارند، گفت: 6 تا 7 دستگاه اجرایی استان در شهرستانها نمایندگی ندارند.

ولی پوری تصریح کرد: مدیران کل این ادارات باید به دنبال راه اندازی و ایجاد چارت سازمانی برای دستگاه خود در شهرستانها باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود از عملکرد بانکهای عامل طرح های کشاورزی در تخصیص اعتبار انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه بانکها به روشهای مختلف از جمله عدم قبول وثیقه کار تخصیص اعتبار طرح ها را عقب می اندازند.

فرماندار شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه در سال گذشته 501 طرح کشاورزی، دامداری و دامپروری با اعتبار 102 میلیارد تومان در خرم آباد تصویب و به بانکها معرفی شده اند، اظهار داشت: متاسفانه تا کنون از 102 میلیارد تومان اعتبار تنها 4 میلیارد تومان پرداخت شده است.

ولی پوری خواستار توجه ویژه بانکها به پرداخت اعتبار طرحهای کشاورزی مرکز استان شد.