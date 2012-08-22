هتل صخره ای خرم آباد اثر باستانی شد/ بلاتکلیفی هتل 4 ستاره

مرتضی ولی پوری صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هتل چهارستاره پارک صخره ای اظهار داشت: کار احداث این هتل از سال 76 شروع شده و این در حالی است که هنوز کار ساخت آن تمام نشده است.

وی با بیان اینکه این هتل دیگر تبدیل به آثار باستانی شده است، یادآور شد: اگر سازمان میراث فرهنگی این هتل را به عنوان آثار باستانی ثبت کند بهتر است!

فرماندار شهرستان خرم آباد با تاکید بر اینکه بعد از گذشت 14 سال از آغاز عملیات اجرایی هتل پارک صخره ای این پروژه بلاتکلیف مانده است، افزود: بلاتکلیفی این پروژه به صلاح نیست و مسئولان میراث فرهنگی، بانک صنعت و معدن و ... باید فکری به حال آن بکنند.

ولی پوری از پیگیری فرمانداری خرم آباد برای تعیین تکلیف این پروژه خبر داد و یادآور شد: باید هر چه سریعتر وضعیت این هتل مشخص شود.