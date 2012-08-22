به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش بلیت‌های نمایش "کلمه، سکوت، کلمه" آغاز شد. این نمایش اپیزودیک که توسط دیویدآیوز نوشته شده، با ترجمه و کارگردانی مائده طهماسبی، اقتباس فرهاد آئیش و نقش آفرینی مریم سعادت، فرشته صدر عرفایی، شبنم فرشادجو، رامین ناصرنصیر، سعید چنگیزیان، سینا رازانی، امیرحسین رستمی و فرهاد آئیش از هفته آینده، 6 شهریور ماه در تماشاخانه ایرانشهر سالن استاد سمندریان ساعت 20 روی صحنه خواهد رفت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت پیش خرید بلیت نمایش "کلمه، سکوت، کلمه" به سایت www.sayehtheater.ir مراجعه کنند. گروه نمایشی "سایه" برای اولین‌بار اقدام به پیش فروش بلیت نمایش دیگری می‌کند. طراحی صحنه این نمایش برعهده محسن شاه ابراهیمی است و موسیقی آن را سهیل پیغمبری به صورت زنده اجرا خواهد کرد.

"ساقی" برای کمک به زلزله زدگان روی صحنه می‌رود

اجرای پنجشنبه وجمعه 2 و 3 شهریور ماه نمایش"ساقی" به کارگردانی امیر دژاکام به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی اختصاص می یابد. این اثر نمایشی بعد از گذشت 15 اجرا تا کنون با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شده است.

نمایش "ساقی" نوشته و کار امیر دژاکام هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 21 با بازی محبوبه بیات، اصغر همت، امیریل ارجمند، ابوالفضل امامی، شکرخدا گودرزی، خسرو احمدی، امیر کربلایی، نادیا فرجی، علیرضا ناصحی، تینو صالحی، سارا منصوری، شیوا ترابی، حسین شهبازی، ابوالفضل جمشیدی، حسام شریفی، امیر بشارت، مهدی مصباحی، فاطمه شریفی، سعید نصرتی، حامد اویسی،علی کرسی زرو... میزبان علاقه مندان تئاتر در تالار اصلی است.



نمایش "خرس" به اجرای خود در تالار سایه پایان داد

نمایش "خرس" به کارگردانی اسماعیل شفیعی سه‌شنبه 31 مرداد در میان استقبال قابل توجه تماشاگران به اجرای خود در تالار سایه پایان داد. این اثر نمایشی که از 18 تیرماه اجرای خود را با بازی اصغر همت، لیلا برخورداری، مهدی زمین‌پرداز، مرجان قمری، حامد پشتیبان در تالار سایه آغاز کرده بود سه شنبه 31 مرداد ماه در میان استقبال تماشاگران به اجرای خود در تالار سایه پایان داد.

از جمعه سوم شهریور ماه نمایش "قتل آقای کاف" به کارگردانی سید جواد روشن در تالار سایه اجرای خود را آغاز می‌کند.

کاروان تئاتر سیار به مناطق زلزله زده سفر می‌کند



مدیر تئاتر سیار، گفت: کاروان تئاتر سیار با هدف روحیه بخشی به مردم زلزله‌زده و ابراز همدردی و ایجاد شرایط بهتر به سه شهر هریس، اهر و ورزقان سفر می‌کند.

سعید زمانیان گفت: کاروان تئاتر سیار که، فعالیت خود را با هماهنگی و همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی انجام می دهد، به مدت یک هفته در شهرهای زلزله زده آذربایجان شرقی حضور خواهد داشت. وی همچنین بیان کرد: این کاروان از فردا، 2 شهریورماه، برنامه خود را در اهر آغاز می‌کند و پس از 2 روز حضور در آنجا به دو شهر دیگر زلزله زده آذربایجان انتقال پیدا خواهد کرد.

قباد میمنت آبادی: ایجاد تئاترشهر نیاز استان‌های کشور است



مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کردستان گفت: برای اینکه تئاتر کشور از حالت رکود خارج شود باید سالن‌های نمایشی مجهز شوند تا شاهد اجرای عمومی هر چه بیشتر آثار نمایشی باشیم.

قباد میمنت آبادی با اشاره به طرح ایجاد تئاترشهر استان‌ها بیان کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تئاتر تاکید بسیاری بر اجرای عمومی آثار وجود دارد تا تئاتر از حالت رکود خارج شود، در این راستا طرح ایجاد تئاترشهر در مراکز استان‌ها در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق این طرح، سالن‌های موجود دولتی و یا بخش غیردولتی تجهیز شده و امکانات اولیه برای اجرای عمومی نمایش‌ها در این سالن‌ها فراهم خواهد شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد است در صورتی که زمینه اولیه چنین طرحی در استان‌ها فراهم شود، برای هر استان 100 میلیون تومان اعتبار در نظر بگیرد.

میمنت‌آبادی با بیان اینکه تئاتر کشور رو به ترقی است و ایجاد سالن های مجهزنیاز استان هاست، اظهار کرد: در صورتی که سالن های نمایشی در استان های کشور مجهز شوند، بخشی از دغدغه اجرا ها برطرف شده و مردم با هنر تئاتر بیشتر آشنا شده و ارتباط بهتری با آن برقرار خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد این طرح در استان کردستان تصریح کرد: هم اکنون در حال بررسی برای معرفی یک سالن در استان کردستان هستیم تا هر چه زودتر این سالن را تجهیز کرده و بخشی از مشکلات مربوطبه آن برطرف شود.

طرح تئاترشهر استان‌ها با عنایت به رویکرد معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی در نهادینه کردن فعالیتهای حرفه‌ای تئاتر در شهرستان‌ها و به منظور تقویت و توجه به اجراهای عمومی گروه‌های نمایشی در استان‌ها و ضرورت ایجاد فضای دائمی و مناسب برای ایشان و بهره‌مندی مستمر مخاطبان از تولیدات تئاتر در استان‌ها ارائه شد.

مجید قناد با گروه "جمعه به جمعه" برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان نمایش اجرا می‌کند



تالار هنر میزبان گروه نمایش "جمعه به جمعه" به سرپرستی مجید قناد می‌شود تا این گروه، اجرایی برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان در این تالار داشته باشند. گروه "جمعه به جمعه" این برنامه را، که شامل قطعات مختلف نمایش و مسابقه با اجرای مجید قناد است، شنبه، 4شهریورماه ساعت 18:30 در تالار هنر برگزار می‌کند.

عواید فروش بلیت‌های این نمایش، که حداقل 10 هزار تومان است، برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان صرف خواهد شد و تماشاگران می‌توانند مبلغی بیش از این را هم پرداخت کنند.علاقمندان برای تهیه بلیت می‌توانند به گیشه تالار هنر واقع در میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، خیابان ورزنده مراجعه کنند.