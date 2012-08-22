حتی 10 دقیقه درباره مسائل مالی حرف نزدیم/ابومسلم را لیگ برتری می کنیم

مجید نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: خداداد عزیزی از من خواست به مشهد بیایم و به خاطر این که به صداقت او ایمان دارم به مشهد آمدم، ابومسلم تیم سابق من است که سهم به سزایی در رشد من داشت.

وی با بیان اینکه از ابومسلم اسمم بر سر زبان‌ها افتاد، بیان کرد: من از همین تیم به راه‌آهن، ذوب‌آهن و حتی آسیا رفتم بنابراین الان با انگیزه زیادی به مشهد آمده‌ام.

وی افزود: از لحظه‌ای که آمده‌ام تنها به این فکر می‌کنم که بخاطر خداداد و با کمک شاغلام ابومسلم را لیگ برتری کنیم.

نورمحمدی درباره شانس صعود ابومسلم به لیگ برتر اظهار داشت: ابومسلم امسال به غیر از من بازیکنان و در مجموع تیم خوبی را دور هم جمع کرده است که امید می‌رود بتواند مشهدی‌ها را به آرزوی دیرینه خود که صعود به لیگ برتر است برساند.

هافبک سابق تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان درباره تیم سابقش گفت: پس از پایان لیگ پارسال احساس کردم که دیگر تمایل به فوتبال بازی کردن ندارم، چراکه با من طوری برخورد کردند که انگار نه سهم اصلی را در صعود تیمم داشته‌ام و نه با این تیم قهرمان لیگ یک شده‌ام.

وی با انتقاد از اقدام باشگاه آلومینیوم برای تنظیم تعهدنامه اخلاقی تصریح کرد: شنیدم که گفته‌اند من اگر می‌خواهم در آلومینیوم بمانم باید تعهد بدهم که علیه باشگاه مصاحبه نکنم و بی‌انضباطی نداشته باشم، من هم می‌دانستم این موضوعات از کجا آب می‌خورد، به همین خاطر گفتم دیگر نمی‌خواهم در این فوتبال کثیف بازی کنم.

نورمحمدی با بیان اینکه حدود 40درصد از قراردادش با آلومینیوم پرداخت نشده، اضافه کرد: من چند روز با اجازه کادر فنی به علت اینکه تیم به لیگ برتر آمده بود مرخصی گرفتم که به خانواده‌ام که در شمال زندگی می‌کنند برسم، اما چون نامه رسمی برای این مرخصی نگرفتم همین موضوع را بهانه کرده‌اند که پولم را ندهند، به کمیته انضباطی شکایت کرده‌ام تا حقم را از آنها بگیرد.