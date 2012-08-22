انتقادات مهدی تارتار از مشکلات مالی "گهر"/ پای آبروی من در میان است

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم گهر دورود اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت تیم به لحاظ فنی هفته به هفته بهتر می شود.

وی با بیان اینکه نقاط ضعف های تیم را شناسایی کرده ایم، گفت: با توجه به تمرینات جدی که در دورود داشته ایم امیدواریم که بتوانیم در بازی مقابل فجرسپاسی شیراز این روند خوب ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم گهر دورود با تاکید بر اینکه ما چاره ای جز کسب امتیاز نداریم، ادامه داد: ما برای اینکه در جدول وضعیت خوبی را داشته باشیم باید امتیاز کسب کنیم و هدف ما در بازی های آینده هم همواره کسب امتیاز در بازی ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مالی تیم گهر دورود نیز بیان داشت: مردم لرستان باید بدانند که تیم گهر در چه شرایطی به سر می برد چرا که در حال حاضر این تیم مشکلات مالی شدیدی دارد.

سرمربی تیم گهر دورود با بیان اینکه تیم گهر برای انجام امورات خود دارای مشکلات فروانی است، ادامه داد: حتی ما در زمینه تغذیه تیم نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

تارتار با بیان اینکه تیم گهر حتی "تنخواه" هم برای انجام کارها ندارد، گفت: مسئولان تیم گهر اگر نمی توانند تیم را اداره کنند زودتر تکلیفش را روشن کنند.

وی با بیان اینکه در زمانی که من قصد بستن قرارداد با تیم گهر را داشتم به من گفتند که بودجه تیم 5 میلیارد تومان است، ادامه داد: همچنین به غیر از این میزان بودجه قرار بود که مسئولان ورزش هم دو میلیارد تومان به تیم گهر پرداخت کند.

سرمربی تیم گهر دورود با بیان اینکه در حال حاضر بحث آبروی من در میان است و من به پشتوانه تماشاگران به تیم گهر آمده ام، افزود: در حال حاضر 5 هفته از شروع لیگ می گذرد ولی متاسفانه تیم گهر هنوز دارای مشکلات مالی فروانی است.

تارتار تصریح کرد: بودجه تیم گهر نه تنها 5 میلیارد تومان نیست بلکه کل بودجه این تیم تنها 300 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: این در حالیست که از این میزان بودجه نیز حدود 250 میلیون تومان آن توسط مدیرعامل یک باشگاه دیگر به تیم گهر داده شده است.

سرمربی تیم گهر دورود با بیان اینکه شهرداری تا کنون هزینه خاصی برای تیم گهر پرداخت نکرده است، گفت: این 250 میلیون تومان نیز که توسط مدیرعامل باشگاه دیگر پرداخت شده به صورت قرض بوده است.

تارتار با بیان اینکه 10 روز دیگر ما باید به تعدادی دیگر از بازیکنان 20 درصد قراردادشان را پرداخت کنیم، عنوان کرد: این در حالیست که با وجود این مشکلات مالی برخی از بازیکنان تیم گفته اند که در صورت استمرار این وضعیت ما مجبور می شویم که از این تیم برویم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تیم گهر نقدینگی ندارد و باید در این زمینه مسئولان اقدامات لازم را هر چه سریع تر انجام دهند.