آخرين دستاوردهاي مديريت نوين در صنايع غذايي در اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوين در صنايع غذايي در تهران ارايه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوين در صنايع غذايي، نجفي دبير اين كنفرانس گفت: اين كنفرانس با محورهاي نقش مديريت بازاريابي و بازاريابي صادرات در صنايع غذايي، راهكارهاي مطلوب مديريت جهت جذب سرمايه گذاري خارجي صنايع غذايي، صنايع غذايي در راه ورود به تجارت جهاني، نقش IT (فناوري اطلاعات) در صنايع غذايي و بررسي الگوهاي نوين مديريت استراتژيك در شركتهاي موفق صنايع غذايي بر پا مي شود.

براساس اين گزارش وي معرفي توليدات و محصولات جديد در صنايع غذايي و محصولات داخلي جهت صادرات به بازارهاي هدف، استفاده از تجارب مديران موفق شركتهاي برتر صنايع غذايي خارجي، مهيا ساختن فرصتي براي بررسي موانع ورود صنايع غذايي ايران به تجارت جهاني و تبيين راهكارهاي مناسب جهت ورود به بازارهاي جهاني و مديريت بازاريابي صادرات را از جمله اهداف اصلي برگزاري اين كنفرانس عنوان كرد.

دبير اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوين درصنايع غذايي همچنين همگام ساختن ديدگاههاي مديريت در صنايع غذايي كشور با تحولات نوين علم مديريت صنايع پيشرفته دنيا، ايجاد بستري مناسب جهت بهبود مديريت در سطوح مختلف صنايع غذايي، تاكيد بر بهره گيري از فن آوري اطلاعات به عنوان ابزاري مهم در مديريت نوين و ايجاد فضاي مطلوب جهت ايجاد رابطه متقابل فيمابين مديران صنايع غذايي كشور در راستاي انتقال تجارب ايشان را از ديگر اهداف اين كنفرانس اعلام كرد.

وي خاطر نشان كرد، اين كنفرانس را شركت منشور مديريت با همكاري وزارتخانه هاي بازرگاني، تعاون، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، كنفدراسيون صنعت ايران، شركت مخابرات ايران، خانه صنعت و معدن استان تهران، دانشگاه تهران و انجمن مشاوران مديريت ايران، انجمن سرمايه گذاري ايراني و خارجي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و انگليس، اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و افغانستان ايران و عراق و انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران و... برپا مي كند.