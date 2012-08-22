به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی پس از تمرین صبح امروز این تیم در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: قبول داریم که تا پایان هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر عملکرد خوبی نداشتیم و هواداران حق دارند که از ما ناراضی باشند اما مطمئن باشید آنها شاهد روند رو به رشد پرسپولیس از دربی خواهند بود.

وی در خصوص مشکل فعلی تیم پرسپولیس که باعث شده این تیم نتواند نتایج خوبی بگیرد، اظهار داشت: من در جایگاهی نیستم که بگویم در حال حاضر مشکل پرسپولیس چیست و این موضوع را باید کارشناسان بررسی کنند. فقط می توانم بگویم که حضور پر تعداد بازیکنان جدید و وجود ناهماهنگی بین آنها اصلی ترین دلیل نتایج ضعیف پرسپولیس است.

قاضی به این پرسش که شما در تیم ملی بازیکن ثابت هستید اما در تیم پرسپولیس این شرایط را ندارید، تاکید کرد: اینکه من در تیم ملی بازیکن ثابت بوده و در تیم پرسپولیس چنین شرایطی را ندارم نظر سرمربیان تیمهای ملی و پرسپولیس است و اعتراضی به این موضوع ندارم چون وظیفه من فقط تمرین کردن است.

وی در مورد مسائلی که در خصوص کم کاری برخی از بازیکنان تیم مطرح شده، تاکید کرد: مطمئن باشید هیچ بازیکنی در تیم پرسپولیس کم کاری نمی کند چون هر بازیکنی به دنبال حفظ آبروی خود است و مطرح شدن چنین مسائلی به نفع پرسپولیس نخواهد بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.