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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

دالوند مطرح کرد:

آخرین وضعیت آماده سازی ورزشگاه دورود/ 30 درصد کار انجام شده است

آخرین وضعیت آماده سازی ورزشگاه دورود/ 30 درصد کار انجام شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: شهردار دورود با تشریح آخرین وضعیت آماده سازی ورزشگاه دورود، گفت: 30 درصد کار آماده سازی انجام شده است.

بهرنگ دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند آماده سازی ورزشگاه دورود اظهار داشت: نقشه های ساخت این ورزشگاه در حال حاضر کامل و تحویل پیمانکار داده شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری از یک طرف یک نهاد دولتی و از سوی دیگر غیر انتفاعی است، بیان داشت: با این تفاسیر بستن قرارداد با پیمانکار زمانبر است.

شهردار دورود ادامه داد: در نهایت بعد گذشت 25 روز موفق به بستن قرارداد با پیمانکار برای اجرای نقشه های ورزشگاه شدیم.

دالوند با اشاره به وضعیت بتن ریزی و شناژ ورزشگاه دورود گفت: در حال حاضر کار بتن ریزی و شناژ این ورزشگاه در دست اجرا بوده و تا کنون حدود 30 درصد کار نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت اسکلت ورزشگاه دورود نیز در حال انجام است، ادامه داد: کار ساخت اسکلت این ورزشگاه در کارگاه خارج از استادیوم و با اضافه کردن یک پیمانکار دیگر در حال انجام است.

دالوند تصریح کرد: کار اسکلت سازی ورزشگاه با همکاری سه اکیپ پیمانکار 50 روز طول می کشد.

شهردار دورود یادآور شد: برای ساخت سقف ورزشگاه دورود نیز 25 تن ناودانی نیاز است.

دالوند با اشاره به مشکلات مالی برای آماده سازی ورزشگاه دورود ادامه داد: متاسفانه به دلیل مشکلات مالی موجود آماده سازی این ورزشگاه به عقب افتاده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری یک نشست با نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رفع مشکلات مالی ورزشگاه گفت: با توجه به برگزاری این نشست قرار بر این شده که نماینده مردم در مجلس اقدام به پیگیری و رفع این مشکل کند.

شهردار دورود یادآور شد: کار آماده سازی ورزشگاه دورود در صورت رفع مشکلات مالی تا سه ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 1677932

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