145 میلیون نفر جابجایی در کشور/ کاهش 6 درصدی حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه از 104 میلیون جا به جایی در طول سفرهای تابستانی سال جاری تا کنون خبر داد و افزود: 55 درصد این سفرها با اتوبوس، 32 درصد با مینی بوس و 13 درصد با تاکسی صورت گرفته است.

وی بیشترین تردد در کشور را 28 و 26 مرداد دانست و گفت: ایمنی در بحث حمل و نقل مقوله ای بسیار مهم است.

وی با اشاره به 27 هزار کشته در حمل و نقل جاده ای، برون و درون شهری در سال 84، بیان کرد: با پیش بینی و ارزیابی های صورت گرفته این رقم در سال جاری به بالای 50 هزار کشته می رسید اما این روند کاهش داشت.

کاهش میزان حوادث رانندگی در کشور

وی بیان کرد: 30 درصد حوادث رانندگی درون شهری و 70 درصد برون شهری است و در سال گذشته بیش از 14.5 درصد تلفات برون شهری و جاده ای کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: سه ماهه اول سال جاری میزان حوادث رانندگی 6 درصد کاهش داشته که مطابق برنامه پنجم توسعه این رقم باید به 10 درصد کاهش برسد.

وی با اشاره به عوامل حوادث رانندگی گفت: خستگی، خواب آلودگی، عدم رعایت فاصله دو وسیله نقلیه و انحراف به چپ از مهم ترین عوامل حوادث رانندگی است.

شناسایی نقاط پرحادثه

وی با تاکید بر اینکه سازمان راهداری باید با توسعه آزادراه و بزرگراه مانع تصادفات شود، افزود: سازمان، نقاط پرحادثه جاده ای را کنترل و شناسایی کرده و در این راستا نسبت به اصلاح هندسی، گذاشتن چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی اقدام می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: 85 نقطه پرحادثه شناسایی شده که تاکنون از این میزان 35 نقطه اصلاح شده است.

وی با اشاره به سفرهای تابستانی اظهار کرد: سازمان راهداری تلاش می کند در این سفرها افزایش سطح خدمات به ویژه در سفرهای جاده ای، ایمنی و کاهش تصادفات را دنبال کند.

وی ادامه داد: سازمان راهداری مدیریت حاکمیتی را در حمل و نقل عمومی بر عهده دارد و در این راستا تلاش شده سطح ارائه خدمات در سفرهای جاده ای افزایش یابد.

وی در زمینه رتبه بندی شرکت های حمل و نقل عمومی نیز بیان کرد: در سال جاری شرکت های حمل و نقل رتبه 5 را دریافت کرده اند و تا پایان شهریورماه نیز رتبه 3 و 4 اعلام می شود.

فروش 10 درصد بلیط حمل و نقل به صورت اینترنتی

افندی زاده در خصوص افزایش بهای بلیط حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچ افزایشی در زمینه بلیط اتوبوس نداشتیم اما در سال جاری درصد بهای بلیط برای اتوبوس ویژه افزایش می یابد.

وی با بیان این مطلب که اگر محیط رقابتی میان شرکت های حمل و نقل ایجاد شود مردم می توانند خدمات مطلوب تری را دریافت کنند، افزود: در بحث رتبه بندی شرکت های حمل و نقل، شاخص ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: استفاده از اتوبوس "وی آی پی"، توقف در مجتمع های رفاهی و ارائه فروش اینترنتی از دیگر شاخصه هایی است که در رتبه بندی شرکت های حمل و نقل لحاظ می شود.

افندی زاده عنوان کرد: 10 درصد بلیط حمل و نقل به صورت اینترنتی به فروش می رسد و این رقم باید به 25 درصد افزایش یابد.

صدور 104 موافقت نامه اصولی

وی در زمینه مجتمع های خدمات رفاهی عنوان کرد: 249 موافقت نامه اصولی برای ساخت مجتمع های خدمات رفاهی صادر شده و 378 پروژه در حال ساخت است.

وی بیان کرد: برای سال جاری نیز 104 موافقت نامه اصولی صادر، 378 مجتمع خدمات رفاهی ساخته شده و 400 مجتمع در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: سال جاری 10 مجتمع خدمات رفاهی در خراسان رضوی بهره برداری شده و به 27 مجتمع خواهد رسید.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یادآورشد: میزان مجتمع های خدمات رفاهی در سراسر کشور باید به 800 مجتمع برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سال گذشته 3 هزار اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده، بیان کرد: سال جاری تنها از طریق وام می توان 1500 دستگاه اتوبوس، یک هزار دستگاه مینی بوس، دو هزار سواری و دو هزار کامیون به حمل و نقل افزوده شود.

نصب 2 هزار و 700 کیلومتر دوربین ثبت سرعت

وی از نصب 2 هزار و 700 کیلومتر دوربین ثبت سرعت خبر داد و افزود: با نصب این میزان در مجموع به 6 هزار دوربین رسیده ایم.

افندی زاده بیان کرد: دوربین تصویری و نظارتی نیز در شهرهای مشهد، قوچان، گناباد، تربت حیدریه، بجنورد و فاروج نیز نصب می شود.

وی در خصوص فعالیت های سازمان راهداری در سال جاری بیان کرد: بین 35 تا 40 درصد آزاد راه و بزرگراه ها به سازی و نگهداری شده و 300 دستگاه ماشین آلات راهداری در اختیار دستگاه ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: رشد 30 درصدی ترانزیت کالا و صدور 100 موافقت نامه اصولی ازدیگر فعالیت های سازمان راهداری در سال جاری است.