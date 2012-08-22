۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

شاهدی:

برق 6 ایستگاه تقلیل فشار یزد از طریق انرژی خورشیدی تامین می شود

یزد - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته انرژی های نو شرکت گاز استان یزد از تأمین برق شش ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری (TBS) از طریق انرژی خورشیدی در شهرستان های میبد و ابرکوه خبر داد.

محمدرضا شاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طراحی این پروژه ها از پروژکتور LED 25 وات، باطری 80 آمپر ساعت، کنترل شارژ 10 آمپر و دو عدد سولار پانل 10 وات استفاده شده است.

وی در دسترس بودن این انرژی در استان یزد، عدم آلودگی محیط زیست، عدم نیاز به کابل کشی و صرف هزینه انشعاب برق و پایین بودن انرژی مصرفی را از مزیت های استفاده از پروژکتورهای LED ، خورشیدی برشمرد.

شاهدی با اشاره به صرفه جویی حاصله از استفاده از انرژی خورشیدی گفت: این پروژه ها با هزینه 42 میلیون ریال به اتمام رسیده و افزون بر 200 میلیون ریال صرفه جویی به دنبال داشته است.

پیش از این، دو عدد CGS چرخاب و ابرکوه نیز توسط متخصصان این شرکت به سیستم خورشیدی مجهز شده بود.

