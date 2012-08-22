بیماران عفونی ملایری بخش بستری ندارند

رضا قشلاقی درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ملایر به مناسبت روز پزشک انجام شد، افزود: نداشتن بخش عفونی در ملایر مشکل آفرین شده است.

وی اظهار داشت: بیماران عفونی ملایر باید درکنار سایر بخش‌ها بستری شوند و این از امر به لحاظ سرایت بیماری‌های عفونی، بسیار خطرناک است.

قشلاقی شناخته نشدن بیماریهای عفونی برای مردم را ازجمله دیگر مشکلات برشمرد وگفت: در بسیاری موارد بیماران نامربوط با بیماریهای عفونی به مراکز پزشکی مراجعه می‌کنند که این شناخت نیاز به آموزش وفرهنگ سازی دارد.

متخصص بیماریهای عفونی ملایر با بیان اینکه درآمد پزشکان درجامعه یکسان نیست، گفت: این راستا نیز مسئولان نباید به پزشکان به یک دید نگاه کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حرفه پزشکی یکی از مشاغل مهم درعرصه سلامت جامعه است، گفت:در این راستا پزشک موفق کسی است که به سلامت جسم وروح بیماران کمک کند و تمام فکر خود را به سلامت جامعه معطوف سازد.

وی با بیان اینکه پزشک وسیله درمان است و اصل در درمان، لطف خداست، گفت: بارها دیده شده که دوفرد بیمار علیرغم مصرف داروی مشابه پاسخ یکسانی به درمان پاسخ نمی دهند وهمه این ها به لطف و اراده خداوند وابسته است.

وی درپاسخ به این سئوال که آیابه پزشک مراجعه می‌کنید؟ گفت: کمتر به پزشک مراجعه می‌کنم و با توجه به عوارض داروها کمتر دارو مصرف کرده‌ام.

رضا قشلاقی از سال 81 در شهرستان ملایر مشغول به کار شده و هشت سال به عنوان تنها متخصص عفونی شهرستان ملایر به مردم این دیار خدمت کرده است و در حال حاضر نیز به عنوان پزشک متخصص عفونی در بیمارستان‌های شهرستان ملایر فعال است.