جهاد کشاورزی ابرکوه ارگان نمونه همکار مرکز رشد فناوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و در سالن کنفرانس مرکز رشد ابرکوه از همراهی ها و حمایت های مدیریت جهاد کشاورزی ابرکوه تجلیل شد.

مدیر مرکز رشد فناوری ابرکوه در این جلسه که با حضور مسئولان شرکت های زیر مجموعه این مرکز برگزار شد، اظهار داشت: حسن نیت جهاد کشاورزی نسبت به شرکتهای فناور نوپا و تلاش برای بهره گیری از خدمات و تخصص این فارغ التحصیلان جوان بومی اقدامی ارزنده و در خور تحسین است.

علی اصغر قیومی افزود: این مرکز همه ساله از یک ارگان یا نهاد دولتی که بیشترین همراهی، همدلی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای تحت پوشش خود را که شرکتهایی دانش بنیان و جوان هستند ارائه کرده باشد، تقدیر می کند.