رضا صفیآریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر خدمات پزشکی استان همدان به مراجعان استانهای کردستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه نیز ارائه می شود.
وی با بیان اینکه علاوه بر این جمعیت سالانه یک میلیون و 750 هزار نفر در استان همدان از خدمات درمانی و پزشکی بهرهمند میشوند، افزود: طرح پزشک خانواده از بزرگترین طرحهای درمانی و بهداشتی در دست اقدام پس از انقلاب است.
صفیآریان با اشاره به اینکه این طرح در روستاها در حال اجرا است اما در شهرها هنوز به شکل کامل آغاز نشده است، عنوان کرد: اجرای طرح پزشک خانواده شهری در گرو فراهم شدن زیر ساختها به طور کامل است و اجباری بر عملیاتی شدن این طرح از ابتدای شهریور ماه نیست.
استقبال پزشکان از طرح پزشک خانواده کم بوده است
رئیس دانشگاه با اشاره به عدم استقبال پزشکان از این طرح در استان همدان افزود: هزینههای مربوط به پزشکانی که در این طرح مشارکت میکنند از طریق شرکتهای بیمهگر پرداخت میشود و دانشگاه بودجه مستقلی برای پرداخت دستمزد پزشک در طرح پزشک خانواده ندارد.
وی گفت: در طرح پزشک خانواده از دوباره کاریها که در برخی موارد به شکل میلیونی به مکانیزم بهداشتی درمانی خسارت وارد میکند جلوگیری شده و نیازهای کشور به پزشک عمومی و افراد متخصص نیز مشخص خواهد شد.
صفی آریان در ادامه با بیان اینکه تا قبل از شکلگیری انقلاب اسلامی 95 درصد از پزشکان کشور، غیر ایرانی و از کشورهای هندوستان، پاکستان و بنگلادش بودند، گفت: مهمترین عامل این اتفاق تربیت دانشجوی کم، به دلیل عدم برخورداری از ظرفیتهای بالای دانشگاهی و خروج پزشکان ایرانی از کشور به شمار میرفت.
خودکفایی در تربیت پزشکان ایرانی مشهود است
وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و ادغام بخش آموزش پزشکی در وزارت بهداری سابق، در حال حاضر خودکفایی در تربیت پزشکان ایرانی در رشتههای مختلف و در تمامی مقاطع تحصیلی مشهود است.
وی در ادامه سخنان خود بوعلیسینا را پدر طب در دنیا دانست و عنوان کرد: بعد از کتاب انجیل دومین کتاب به لحاظ تعداد چاپ کتاب قانون بوعلیسینا است که متأسفانه در داخل کشور از این شخصیت در حد قابل قبول تجلیل نشده و از 135 کتاب و رساله وضع شده توسط وی، تنها کتاب قانون و شفا شناخته شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان مهمترین دغدغه پزشکان در عصر حاضر را حفظ منزلت و احترام به آنها در جامعه عنوان کرد.
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