مهریز از اولویت های میزبانی اولین المپیاد ورزشی استان یزد است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دهقان صبح چهارشنبه در گردهمایی هیئت های ورزشی شهرستان مهریز با بیان اینکه تقویت هیئت‌های ورزشی مهریز در راس برنامه های امسال این اداره قرار دارد، اظهار داشت: جوانان خوش آتیه مهریزی افتخار بزرگی برای ورزش استان به شمار می روند و با کسب افتخارات فراوان در ورزش دوچرخه سواری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

وی از برگزاری اولین المپیاد ورزشی استان یزد در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این المپیاد در هفته تربیت بدنی و ورزش و از 26 مهرماه امسال به مدت یک هفته برگزار می شود.

دهقان هدف از برگزاری این رویداد مهم ورزشی را ایجاد رقابت سازنده، شناسایی و ارتقای ورزش استان همچنین آمادگی برای حضور در مسابقات کشوری عنوان کرد و بیان داشت: شهرستان مهریز می تواند میزبان خوبی برای اولین المپیاد ورزشی استان باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: این المپیاد به عنوان نخستین گام بتواند نقشی موثر در توسعه ورزش استان و ایجاد همدلی و همگامی در تحقق اهداف عالیه و توجه به ورزش در سطوح پایین سنی باشد.

مدیرکل ورزش و امور جوانان استان همچنین از مراحل پایانی تدوین سند راهبردی ورزش استان خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای رفع اشکالات این سند در دست انجام است و سند باید طوری تدوین شود که در سالیانی طولانی راه برای پیشرفت ورزش استان فراهم باشد و کارها نیز عملیاتی شود.