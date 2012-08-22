هیئت های ورزشی مهریز مورد بی مهری قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده صبح چهارشنبه در اولین گردهمایی مسئولان هیئات ورزشی شهرستان مهریز، خواستار توجه ویژه مسئولان در تامین اعتبار رشته های ورزش مهریز شد.

وی اظهار داشت: شهرستان مهریز یکی از شهرستان‌های پراستعداد و پرظرفیت استان یزد به شمار می‌رود که مردم آن به ویژه جوانان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و ورزشی استعداد خود را به هم استانی ‌ها و هم میهنان خود نشان دادند و با کمترین امکانات و اعتبارات و با وجود محرومیت های فراوان در میادین ملی، آسیایی و جهانی بارها خوش درخشیدند و مدال های خوش رنگ را در رشته هایی همچون دوچرخه سواری، کاراته، دو و میدانی، تنیس روی میز و ... به افتخارات استان اضافه کردند.

زارع زاده ضمن قدردانی از داود فتح آبادی رئیس اداره ورزش و امور جوانان مهریز به خاطر انجام فعالیت های عمرانی و بها دادن با جوانان در رشته های ورزشی در مدت زمان مدیریت وی در این شهرستان قدردانی کرد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی همچنین همدردی قهرمانان ورزش کشور با زلزله زدگان آذربایجان شرقی را مورد تمجید قرار داد و این حرکت زیبا را نمونه ای بارز از وجود روحیه دلاوری و مردانگی در ورزشکاران کشورمان دانست.