خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: ماجرای خانه سیمین دانشور و جلال آل احمد گویا هنوز قرار بر سامان گرفتن ندارد و پیگیری سرانجام این خانه چیزی جز حسرت و البته اندوه برای کسی به ارمغان نمی‌آورد.

خانه آل‌احمد که گفته می‌شود خود وی در ساخت آن همراهی فیزیکی هم داشته و در زمان حیاتش آن را به همسرش، دانشور هدیه کرده است، خانه‌ای است که بر روی زمین اهدایی آموزش و پرورش که گویا در اصل از اداره اوقاف وقت به آموزش و پرورش اهدا شده است، در یکصد قدمی منزل نیما یوشیج در محله شمیران تهران واقع شده است.

پس از درگذشت دانشور و به دلیل تملک خانه توسط وی، میان بازماندگانش در مورد مالکیت و سرانجام این منزل اختلاف نظرهای متعدد و گاه شدیدی رخ داد و در نهایت نیز فرجام این منزل تا اعلام رای دادگاه مبنی بر تنفیذ وصیت نامه دانشور به تعویق افتاده است.

علی خلاقی همسر لیلی ریاحی‌پور فرزندخوانده سیمین دانشور در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: وصیت ‌نامه مرحوم دانشور روشن است. او لیلی ریاحی را وصی، صاحب ثلث اموال و صاحب و مسئول آثار خود پس از مرگش قرار داده است که این وصیت نامه آخرین وصیت نامه نوشته شده توسط دانشور در مرداد ماه سال 1385 است.

وی ادامه می‌دهد: شنیده‌ام که ویکتوریا دانشور به منزل مرحوم دانشور رفته و خود در آن ساکن شده و از سوی دیگر مستخدم قدیمی منزل را نیز اخراج کرده است. من از این نوع رفتار وی و همسرش بسیار متاسفم . من و همسرم نیز منتظر اعلام نظر دادگاه هستیم. در صورت پذیرش وصیت نامه دانشور از سوی دادگاه، همسر من هم در فرجام این خانه سهیم خواهد بود و همه چیز به ویکتوریا ختم نمی‌شود.

خلاقی اما در صحبت‌های خود درباره سرنوشت قانونی این خانه که وجهه تاریخی آن کم از ارزش مادی آن ندارد، می‌گوید: منزل دانشور با شماره 11466 در فهرست آثار ملی ثبت شده است. اما میراث فرهنگی تمایلی برای خرید و تملک آن ندارد چون به گفته خودش برای این منظور هزینه‌ای را نمی‌توانند اختصاص دهند. من به مدیریت میراث فرهنگی تهران نامه‌ای نوشتم و خواستار حفظ این خانه در برابر تخریب شده‌ام و حتی در آن عنوان کردم که حاضرم با ویکتوریا دانشور در این زمینه همکاری کنم.

وی افزود: بیم آن می‌رود که برخی بخواهند با تخریب آن خانه و فروش زمینش به نوعی آن را تصاحب کنند اما در وضعیت فعلی، اصلی ترین کار حفظ بنای خانه است.

خلاقی همچنین تاکید کرد که بر خلاف نظر برخی از افرادی که دندان طمع برای خانه تیز کرده‌اند، در صورت تخریب این ملک هیچ بهایی و پولی برای فروش آن امکان تحقق ندارد.

اما شاپور منوچهری وکیل لیلی ریاحی در مورد فرجام وصیت‌نامه مرحوم دانشور می‌گوید: من از طرف خانواده خلاقی، متن وصیت‌نامه را برای تنفیذ به دادگاه ارسال کرده‌ام و این موضوع در جریان رسیدگی قرار دارد اما اینکه دقیقا چه زمانی به نتیجه برسد هنوز مشخص نیست.

به گفته منوچهری، پروسه قانونی تنفیذ و بررسی وصیت نامه در دادگاه زمان‌بر خواهد بود و پس از تایید دادگاه و قطعیت می‌توان بر اساس آن در مورد منزل دانشور تصمیم‌گیری کرد.

وی همچنین اظهار می‌کند که تاریخی دقیقی برای اعلام نتیجه دادگاه مشخص نشده است اما امیدوارست که تا پیش از سالگرد درگذشت دانشور این مساله تعیین تکلیف شود.