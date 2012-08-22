محاکمه دختری که بخاطر ازدواج پدرش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به پرونده این جنایت از بامداد شنبه - 28 رداد سال ذشته- از زمانی کلید خورد که اعضای خانواده ای هنگام بازگشت از مسافرت موقع ورود به خانه شان در یکی از محله های شرق تهران ناگهان با جسد خونین مردی روبه رو شدند.

مرد همسایه در نخستین تحقیقات به ماموران گفت: حسن - مقتول - همسایه ما بود و خانه اش کمی بالاتر قرار دارد. ماموران سپس سراغ فریده همسر خانه مقتول رفتند.بازجویی های فنی، تخصصی ادامه یافت تا اینکه سرانجام ساعتی بعد فریده و دخترش مهسا راز جنایت را فاش کردند.

مهسا گفت: از سه سال قبل با پسری آشنا شده و قرار ازدواج گذاشتیم. اما وقتی پدرم از موضوع با خبر شد به شدت مخالفت کرد و تهدید کرد به هیچ عنوان نباید با پسر مورد علاقه ام ازدواج کنم. مادر و برادرهایم نیز به شدت اصرار کردند اما او توجهی نکرد. به همین خاطر از شدت ناراحتی تصمیم به قتل پدرم گرفته و موضوع را با مادرم در میان گذاشتم. اما او که به شدت ترسیده بود مرا از این کار منع کرد اما گفتم اگر پدرم را نکشم از خانه فرار می کنم. بالاخره آنقدر گفتم تا مادرم قبول کرد.

وی ادامه داد: صبح جمعه نیز با همدستی مادرم مقداری مرگ موش خریده و آن را در غذای پدرم ریختیم. ساعاتی منتظر ماندیم حالش بد شود اما هیچ اتفاقی نیفتاد و فقط کمی سرگیجه پیدا کرد. تا شب صبر کردیم تا اینکه حدود ساعت 11 شب کاردی برداشته و به سراغ پدرم که روی تخت خوابیده بود رفتیم. همان موقع بالشتی روی صورتش گذاشتم و مادرم یک ضربه به شکم پدر زد. اما او بیدار شد و فریاد کشید. چاقو را گرفته و چند ضربه به پدرم زدم که جان باخت. بعد او را لابه لای یک پارچه پیچیده و به راهروی طبقه پائین بردیم.

با بازسازی صحنه قتل از سوی مادر و دختر بازپرس پرونده برای دو متهم قرار مجرمیت صادر کرد. در ادامه با تایید قرار مجرمیت از سوی دادیار اظهار نظر و صادر شدن کیفرخواست پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.قرار است شنبه آینده مادر و دختر در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پای میزمحاکمه قرار بگیرند.