بدهکاری جهاد کشاورزی کردستان به بیمه 1.3 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان اظهار داشت: بسیاری از افرادی که چند روز بیمه جهاد سازندگی داشته اند با به جریان انداختن پرونده حکم قضایی گرفته اند و از حساب جهاد کشاورزی پول برداشت می کنند.

وی افزود: اگر مشکلات مالی جهاد کشاورزی حل نشود نمی توان انتظار رشد چشمگیری از توسعه کشاورزی در این استان داشت.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: توجه به بخش کشاورزی توسعه همه جانبه استان را به دنبال دارد و کردستان یکی از استان هایی است که در عرصه کشاورزی مستعد است.

حسن نژاد در پایان سخنان خود یادآور شد: توسعه کشاورزی می تواند اشتغال پایدار را در استان به دنبال داشته باشد.

30 درصد از پلاک های روستایی در کردستان 10 رقمی شده اند

مدیر کل پست استان کردستان نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: در حال حاضر 30 درصد از پلاک های روستایی 10 رقمی شده اند.

سعید احمدی اظهار داشت: 120 هزار پلاک روستایی دیگر در استان وجود دارد که با تامین اعتبار در آینده نزدیک 10 رقمی می شود.

وی با اشاره به اینکه 191 باجه پستی در استان فعال است، گفت: این باجه های پستی در روستاهای استان مسئولیت پرداخت یارانه ها را بر عهده دارند.

مدیر کل پست کردستان در پایان سخنان خود افزود: انتظار می رود با توجه به مسئولیت سنگین پست، تامین اعتبار مناسبی صورت گیرد و مدیران استان همکاری و تعامل بیشتری را با این دستگاه داشته باشند.