سلامت جامعه در گرو سلامت تک تک افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی طرح پزشک خانواده در شهرستان دهگلان اظهار داشت: عدالت در سلامت، ارائه خدمات سلامت به صورت تیمی، جلب مشارکت مردم در سلامت، ارائه خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع و اصلاح شیوه زندگی مردم از اهداف اصلی برنامه پزشک خانواده است.

وی افزود: پزشک خانواده در نخستین سطح خدمات خود، مدیریت خدمات سلامتی، نظارت بر پزشکان خانواده و تیم سلامت و محله خود را بر عهده داشته و به طور کلی رهبری سلامت جامعه تحت پوشش، مدیریت سلامت و هماهنگی با سایر بخش ها است.

فرماندار دهگلان در ادامه بیان کرد: تعداد شش هزار و 100 خانوار با جمعیت 24 هزار و 244 نفر در سرشماری از خانه های بهداشت این شهرستان شناسایی شده و در سامانه سلامت ایرانیان ثبت شدند.

رضائی اظهار امیدواری کرد: با تلاش بی دریغ و شبانه روزی مسئولان امر و همکاری مردم شاهد شروع فعالیت پزشک خانواده در شهرستان دهگلان در آینده نزدیک هستیم.

وی در پایان گفت: از تمامی دستگاه های دولتی و اقشار مختلف مردم انتظار می رود که در راستای اجرایی کردن این طرح مشارکت جدی داشته باشند.