افزایش رشته های کارشناسی ارشد پردیس ارس به 70 رشته

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یکسال و نیم فعالیت پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، علاوه بر تعداد، ظرفیت رشته های تحصیلی هم رشد قابل توجهی داشته است.

به گفته وی، هم اکنون 500 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در 30 رشته مختلف در این پردیس مشغول به تحصیل هستند.

رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران گفت: آمارها نشان می دهد بیش از 60 درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در این پردیس، بومی آذربایجان هستند و این موضوع بیانگر علاقمندی مردم این خطه به تحصیلات تکمیلی است.

وی افزود: حدود 50 درصد از مجموع متقاضیان ادامه تحصیل در نیمسال نخست سال تحصیلی 91 -92 در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران هم از منطقه شمال غرب کشورند.

امید افزود: جذب استعدادهای منطقه یکی از اهداف تاسیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران بوده که این آمار نشان می دهد عملکرد یک ونیم ساله این پردیس، موفقیت آمیز بوده است.

به گفته وی در زمان حاضر 300 دانشجو از مجموع 500 دانشجوی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران اهل یکی از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و یا اردبیل هستند و این روند روز به روز افزایش می یابد.

وی افزود: متقاضیان زیادی به ویژه از کشورهای همجوار ایران علاقمند به تحصیل در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران هستند اما به دلیل وجود مشکلات مزبور و همچنین برخی مسائل مرتبط با روادید، دانشگاه تهران این مهم را جدی نگرفته است.

وی یادآور شد: هم اکنون سه دانشجوی خارجی موفق به اخذ پذیرش از پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران شده اند اما تحصیل خود را آغاز نکرده اند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد تحصیل 400 دانشجوی عراقی نیز به پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران واصل شده و این پردیس آمادگی خود را اعلام کرده اما تحقق این پیشنهاد منوط به تصمیم مثبت وزارت علوم و وزارت امور خارجه است.

رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در بیان دلایل عملکرد ضعیف این پردیس در انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های خارجی هم گفت: اطلاع رسانی خوبی در این خصوص صورت نگرفته است ولی اطمینان داریم اگر خانواده های دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور مطلع شوند که دانشگاه تهران و سایر دانشگاه معتبر در مطقه آزاد ارس اقدام به جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی می کند از تصمیم خود برای ادامه تحصیل در خارج از کشور صرفنظر خواهند کرد.

امید تاکید کرد: در حال حاضر زمینه پذیرش دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارجی در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران فراهم است و متقاضیان به ادامه تحصیل در داخل کشور می توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی گفت: بیش از 80 درصد اعضای هیئت علمی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تامین می شوند که به صورت پروازی دراین پردیس، تدریس دارند.

رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد، با تحقق وعده های داده شده از سوی منطقه آزاد ارس در تامین 25 هکتار زمین آموزشی به پردیس بین المللی دانشگاه تهران برنامه های تعریف شده به سرعت عملیاتی شوند.