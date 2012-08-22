31 پروژه مهر ماندگار در همدان مشخص شد

خسرو سامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد یک هزار و 193 طرح و پروژه عمرانی در کشور، تعداد 31 طرح به استان همدان اختصاص داده شده که طرح های دیگری نیز با پیشنهاد استان به این تعداد اضافه خواهد شد.

سامری همچنین از شکل گیری حرکت و وفاق عمومی برای تحقق کامل طرح ها و پروژه های مهر ماندگار در استان همدان خبر داد.

وی با یادآوری اهمیت اجرای طرح ها و پروژه های اختصاص یافته به استان همدان گفت: مهمترین طرحهای مهر ماندگار استان همدان به راه و شهرسازی مربوط است و 9 پروژه را در بر می گیرد.

سامری گفت: تعداد پروژه های مهر ماندگار شرکت آب منطقه ای شش مورد، صنعت معدن و تجارت سه مورد، شرکت نفت دو مورد، اداره بهداشت و درمان سه مورد، سازمان میراث فرهنگی دو مورد، شرکت آب و فاضلاب دو مورد، اداره ورزش، سپاه و بنیاد شهید نیز هر کدام یک مورد است.

پروژه‌های مهر ماندگار با اعتباری افزون بر 168 هزار میلیارد تومان اجرا می شود

خسرو سامری با بیان اینکه در کل کشور پروژه‌های مهر ماندگار با اعتباری افزون بر 168 هزار میلیارد تومان از سوی دولت در حال اجرا است، گفت: این طرح ها تا پایان دولت دهم تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

سامری با بیان اینکه اجرای پروژه هایی که سهم استان همدان از این طرح بزرگ است، خدمت بزرگی به مردم و گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود، گفت: در برخی طرحها و پروژه های اختصاص یافته به استان همدان مطالعات کارشناسانه صورت نگرفته و احتمال جابجایی آنها وجود دارد.

دبیر ستاد مهر ماندگار استان همدان گفت: به دلیل بالا بردن سطح کیفی طرح های تعریف شده در مهر ماندگار و جذب اعتبارات مورد نیاز، احتمال جابجایی در برخی از این طرح ها وجود دارد.

وی ادامه داد: خوابگاه 400 نفره دانشگاه علوم‌پزشکی همدان با موافقت دستیار ویژه رئیس جمهور به طرح‌های مهر ماندگار اضافه شده و این پروژه با اعتباری حدود 40 میلیارد ریال به جمع پروژه‌های مهر ماندگار همدان پیوسته است.

کنارگذر شرقی همدان و بیمارستان 220 تختخوابی اکباتان به طرح مهر ماندگار می پیوندند

سامری افزود: علاوه بر این پروژه، دستور بررسی چند پروژه دیگر از جمله پروژه کنارگذر شرقی همدان و بیمارستان 220 تختخوابی اکباتان برای بررسی صادر شده و احتمال قرار گرفتن این پروژه‌ها در ردیف پروژه‌های مهر ماندگار استان همدان وجود دارد.

وی گفت: پروژه کنارگذر شرقی همدان به علت قرار گرفتن در محل تردد شش استان مرکزی و نقش آن در کاهش ترافیک از اهمیت بالایی برخوردار است و هم اکنون 200 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.

سامری گفت: بعد از بررسی کارشناسی این پروژه احتمال قرار گرفتن آن در ردیف پروژه‌های مهر ماندگار وجود دارد.

معاون عمرانی استانداری همدان ادامه داد: پروژه احداث بیمارستان 220 تختخوابی اکباتان نیز براساس فناوری‌های نوین و استانداردهای روز در حال احداث است و طبق دستور دستیار ارشد رئیس جمهور با شرط بهره برداری تا سال 92 در ردیف پروژه‌های مهر ماندگار قرار می‌گیرد.

پروژه های مهر ماندگار محرک توسعه استان همدان به شمار می روند

معاون عمرانی استاندار درباره تاثیر این طرح ها بر توسعه استان همدان نیز گفت: این طرحها به عنوان پروژه های محرک توسعه استان همدان به شمار می روند و از هر نظر می توان آنها را مرکز و محور روند تکاملی پیشرفت استان قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ اولویتی مهمتر از اجرای طرح مهر ماندگار نیست و منابع خوبی برای اجرای این گونه طرح ها در دست است، گفت: باید ظرفیت اجرایی و مهندسی بالای 1000 میلیارد تومان را در استان همدان فراهم کرد.

وی با بیان اینکه بیشتر منابع مورد نیاز این طرح ها از محل منابع عمومی و منابع سرمایه گذاری شرکت های دولتی تامین می شود، گفت: در قانون بودجه سال 91 ظرفیت های خوبی برای تامین منابع مالی طرح ها پیش بینی شده است که ازجمله فروش اوراق مشارکت، اموال و سهام است.

سامری در پاسخ به سئوالی درباره مشوق های درنظرگرفته شده برای مدیران در اجرای این طرح، گفت: استانداران، مدیران، پیمانکاران و مشاوران نمونه و پرتلاش پروژه های مهر ماندگار در کشور توسط رئیس جمهور نشان های دولتی با درجه های مختلف دریافت می کنند.

وی گفت: از هر استان سه مدیرکل که در اجرای پروژه های مهرماندگار عملکرد شایسته داشته باشند نشان لیاقت و مدیریت و لوح زرین و سیمین دریافت می کنند که این نشان های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سامری ادامه داد: این اقدام دولت به دلیل اهمیت انجام پروژه های مهر ماندگار در کشور پیش بینی شده و باید مدیران در اجرای پروژه های مهرماندگار اهتمام ویژه داشته باشند.