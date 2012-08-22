برخی شهرها قربانی عدم سازش شهرستانهای اردکان و میبد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اصحاب رسانه در شهرستان مهریز اظهار داشت: در بحث توزیع ناعادلانه امکانات و اعتبارات استان بین شهرستانها که در بین تمامی هم استانیها به امری معمول و شفاف تبدیل شده است، متاسفانه برخی ها عدم وجود فرهنگ مصالحت آمیز بین شهرستانهای اردکان و میبد را تنها دلیل توجیه خود می دانند و چوب این فرهنگ غلط و توجیه غیر منطقی را باید برخی شهرستانهای دیگر بخوردند و چنان گذشته محروم بمانند.
وی با بیان اینکه سهم پنج شهرستان حوزه انتخابیه ما در این نزاع چیزی جز محرومیت نیست، بیان داشت: قبل از این می دانستم و اکنون به باور قطعی رسیده ام که جنوب استان با شمال آن تفاوت های بسیاری دارد و این امر در تمام زمینه ها از جمله آماده سازی زیر ساخت ها مشهود است.
زارع زاده تصریح کرد: در استان یزد دو قطب متفاوت وجود دارد که مایه تأسف است و با وجود اینکه نام دارالعباده را در استانمان علم می کنیم و دولتی ها هم حرف از عدالت می زنند، معتقد هستم که در درون خود نتوانسته ایم آن را عملی کنیم.
وی تأکید کرد: هرکس در مسئولیتی که در قبال خون شهدا گرفته است و در مقابل بیعدالتی ها سکوت کند، مجرم است و دلیل آن این است که خون هیچکس رنگین تر از دیگران نیست و هیچ شهرستانی برگزیده تر از دیگران شمرده نمی شود و سهم همه در نظام اسلامی مساوی است.
زارع زاده همچنین با انتقاد شدید از تقسیم ناعادلانه تسهیلات اظهار داشت: سیستم اقتصادی ما سیستم غلطی است و با این سیاست های اقتصادی، باید منتظر بروز وال استریت در ایران باشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون بانکها متاسفانه نوکر و غلام پولدار شدند گفت: این سیستم اقتصادی در غرب به شکست رسیده و وال استریت ارمغان آن است اما متأسفانه در کشور ما نیز همین سیستم در حال اجراست و باید منتظر یک وال استریت در ایران باشیم.
زارع زاده اظهار داشت: حضور من تنها برای جلب اعتماد مردم به نظام و پاسخ به خون شهیدان بود و اعتقاد دارم که نباید در این کشور مفت خورها و گردن کلفتها هر روز بزرگتر شوند و تلاش میکنم که حداقل در حوزه خودم به دنبال این مسئله باشم.
