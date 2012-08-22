۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

زارع زاده:

برخی شهرها قربانی عدم سازش شهرستانهای اردکان و میبد شدند

مهریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد گفت: عدم وجود فرهنگ سازش بین اردکان و میبد تنها دلیل برخی توجیه مسئولان برای توزیع ناعادلانه امکانات استان است که در این میان برخی شهرستانها قربانی این فرهنگ غلط می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اصحاب رسانه در شهرستان مهریز اظهار داشت: در بحث توزیع ناعادلانه امکانات و اعتبارات استان بین شهرستانها که در بین تمامی هم استانیها به امری معمول و شفاف تبدیل شده است، متاسفانه برخی ها عدم وجود فرهنگ مصالحت آمیز بین شهرستانهای اردکان و میبد را تنها دلیل توجیه خود می دانند و چوب این فرهنگ غلط و توجیه غیر منطقی را باید برخی شهرستانهای دیگر بخوردند و چنان گذشته محروم بمانند.

وی با بیان اینکه سهم پنج شهرستان حوزه انتخابیه ما در این نزاع چیزی جز محرومیت نیست، بیان داشت: قبل از این می ‌دانستم و اکنون به باور قطعی رسیده‌ ام که جنوب استان با شمال آن تفاوت ‌های بسیاری دارد و این امر در تمام زمینه‌ ها از جمله آماده ‌سازی زیر ساخت ‌ها مشهود است.

زارع زاده تصریح کرد: در استان یزد دو قطب متفاوت وجود دارد که مایه تأسف است و با وجود اینکه نام دارالعباده را در استانمان علم می کنیم و دولتی ها هم حرف از عدالت می زنند، معتقد هستم که در درون خود نتوانسته ‌ایم آن را عملی کنیم.

وی تأکید کرد: هرکس در مسئولیتی که در قبال خون شهدا گرفته است و در مقابل بی‌عدالتی ‌ها سکوت کند، مجرم است و دلیل آن این است که خون هیچکس رنگین ‌تر از دیگران نیست و هیچ شهرستانی برگزیده ‌تر از دیگران شمرده نمی ‌شود و سهم همه در نظام اسلامی مساوی است.

زارع زاده همچنین با انتقاد شدید از تقسیم ناعادلانه تسهیلات اظهار داشت: سیستم اقتصادی ما سیستم غلطی است و با این سیاست‌ های اقتصادی، باید منتظر بروز وال استریت در ایران باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون بانکها متاسفانه نوکر و غلام پولدار شدند گفت: این سیستم اقتصادی در غرب به شکست رسیده و وال استریت ارمغان آن است اما متأسفانه در کشور ما نیز همین سیستم در حال اجراست و باید منتظر یک وال استریت در ایران باشیم.

زارع ‌زاده اظهار داشت: حضور من تنها برای جلب اعتماد مردم به نظام و پاسخ به خون شهیدان بود و اعتقاد دارم که نباید در این کشور مفت‌ خورها و گردن کلفت‌ها هر روز بزرگتر شوند و تلاش می‌کنم که حداقل در حوزه خودم به دنبال این مسئله باشم.

