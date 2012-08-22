شوراهای حل اختلاف تهدیدها را به فرصت تبدیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای حل ختلاف افزود: شورای حل اختلاف پل ارتباطی بین مردم و دستگاه قضاست.

وی گفت: عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال های اخیر ثابت کرده است این نهاد می تواند دستگاه قضایی و مردم را به یکدیگر نزدیک کند.



فاضلیان تصریح کرد: بسیاری از اعضای شورا مدرک تحصیلی حقوق و یا فقه حقوق هستند که علاوه بر آن دوره های آموزشی نیز برای اعضا برگزار می شود.



وی عضویت اعضا در شورای حل اختلاف را افتخاری خواند و گفت : این شورا برخاسته از دل مردم است و همین امر سبب شده است مردم از عملکرد شوراها رضایت داشته باشند.



فاضلیان در پایان این نشست با تقدیر از زحمات و تلاش های صادقانه اعضا گفت : به منظور افزایش روحیه و انگیزه اعضا برنامه های مختلف فرهنگی مثل اردوهای زیارتی و سیاحتی نیز در نظر گرفته شده است.