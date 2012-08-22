۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

فاضلیان:

شوراهای حل اختلاف تهدیدها را به فرصت تبدیل می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مقام ارشد قضایی استان گلستان گفت: در بدو تاسیس شوراها برخی فکر می کردند اعضای شورای حل اختلاف به دلیل نداشتن دانش حقوقی تهدیدی برای امور قضایی است اما عملکرد شورا این تهدید را به فرصت بدل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای حل ختلاف افزود: شورای حل اختلاف پل ارتباطی بین مردم و دستگاه قضاست.

وی گفت: عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال های اخیر ثابت کرده است این نهاد می تواند دستگاه قضایی و مردم را به یکدیگر نزدیک کند.

فاضلیان تصریح کرد: بسیاری از اعضای شورا مدرک تحصیلی حقوق و یا فقه حقوق هستند که علاوه بر آن دوره های آموزشی نیز برای اعضا برگزار می شود.

وی عضویت اعضا در شورای حل اختلاف را افتخاری خواند و گفت : این شورا برخاسته از دل مردم است و همین امر سبب شده است مردم از عملکرد شوراها رضایت داشته باشند.

فاضلیان در پایان این نشست با تقدیر از زحمات و تلاش های صادقانه اعضا گفت : به منظور افزایش روحیه و انگیزه اعضا برنامه های مختلف فرهنگی مثل اردوهای زیارتی و سیاحتی نیز در نظر گرفته شده است.
