حفاری های سطح خیابان های استان البرز باید به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیکی استان که در سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد، اظهار داشت: حفاری های سطح استان البرز به دلیل بازگشایی مدارس باید به حداقل برسد.

وی بر خط کشی خیابان های مقابل مدارس تاکید کرد و افزود: چاله خیابان ها به ویژه مکان تردد دانش آموزان باید قبل از بازگشایی مدارس پر شود.

معاون عمرانی استاندار البرز انتقاد کرد: برخی از خیابان ها سرعت گیرهای بسیار زیادی نصب شده و برخی از خیابان ها نیز سرعت خیلی کمی نصب شده است که باید تعادل بین این دو مورد توجه قرار گیرد.



افضلی ادامه داد: شستشوی، تعمیر و بازسازی شمارش معکوس چراغ های راهنمایی و رانندگی مورد توجه مسئولان و دستگاه های مربوطه قرار گیرد.



وی افزود: حفارهایی هم اکنون در سطح استان البرز در حال انجام است که از 25 شهریور تا مهر ماه دستگاه ها تلاش کنند عملیات عمرانی خود را به اتمام برسانند.



معاون عمرانی استاندار البرز تاکید کرد: نقاط پر حادثه محورها و خیابان های استان البرز نیز باید به پل عابر پیاده به صورت مکانیزه و معمولی مجهز شود.



وی با تماس تلفنی که با مسئول اورژانس استان حاصل کرد تاخیر اورژانس استان بر سر صحنه تصادف را گوش زد کرد، افزود: بازدید از پایگاه های اورژانس با حضور شریفی رئیس پلیس راه استان در آینده انجام خواهد شد.