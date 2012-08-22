بوعلی سینا؛ نام آور حوزه موسیقی که ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که یکم شهریور ماه به بهانه سالروز تولد حکیم بوعلی سینا روز همدان نام گرفته است و هر ساله بنیاد بوعلی سینا برنامه هایی را در این روز برگزار می کند و دیگر نهاد ها و سازمان ها نیز سهم خود را از ادای دین به این شخصیت جهانی هر چند اندک و ناچیز به انجام می رسانند .

ابن سینا نامش با همدان گره خورده و خود باعث شهرت دیار الوند شده است

ابن سینا که نامش با همدان گره خورده و خود باعث شهرت دیار الوند شده در تمامی جهان با عنوان پزشکی حاذق و نامدار شهرت دارد و بسیاری از تالیفات وی هنوز در موزه های اروپا و آمریکا نگهداری می شود .

در این میان آنچه قابل توجه است اینکه بوعلی سینا به جز طبابت به گواه تاریخ و آثاری که از وی به جا مانده در دیگر رشته هایی همچون فلسفه، عرفان، اخلاق ، ریاضیات ، هندسه و نجوم سر آمد و خبره بوده است.

در میان این آثار که از حکیم هزاره ها به جای مانده و سخنرانی های بسیاری که در باره وی می شود آنچه مایه تعجب و بهت است اینکه این پزشک حاذق و نامی، در حوزه موسیقی نیز فعالیت داشته و تالیفاتی نیز دارد و خود نشان دهنده این است که هنر نزد ایرانیان است و بس.

عضو پیوسته مدرسان خانه موسیقی کشور درباره ابن سینا و هنر موسیقی گفت: بسیاری از مردم تعجب می کنند وقتی بدانند که ابن سینا از علمای بزرگ موسیقی در زمان خود بوده است اما این یک واقعیت است که محدوده فعالیت فکری این فیلسوف بزرگ منحصربه یک رشته از علم نبوده بلکه جنبه های مختلف علم و معرفت و در ضمن آن موسیقی را در بر می گرفت.

موسیقی سهم عمده ای از توجه و عنایت ابن سینا را معطوف خود ساخته است

جواد مرادیان افزود: موسیقی در آن دوران هنری ارزشمند بوده است پس جای شگفتی نیست اگر موسیقی سهم عمده ای از توجه و عنایت ابن سینا را معطوف خود سازد.

وی ادامه داد: ابن سینا موسیقی را بخش اصلی از احکام چهارگانه حکمت ریاضی به حساب می آورد و در کنار علم اعداد، هندسه و هیئت قرار می دهد و باز جای تعجب نیست که تالیفات وی در زمینه موسیقی نیز مانند بسیاری از اندیشه های وی زائیده بلوغ بی نظیر و خدادادی او عمیق و پرمحتوا باشد .

مدیر آموزشگاه موسیقی هزار دستان همدان درباره تالیفات ابن سینا در حوزه موسیقی اضافه کرد: بوعلی سینا در حوزه موسیقی دو کتاب به زبان عربی و یک کتاب به زبان فارسی تالیف کرده است.

مرادیان ادامه داد: مهمترین این کتابها از نظر تحقیقی همان بخش موسیقی از دائره المعارف معروف وی است که کتاب فارسی بنام دانش نامه در بردارنده بخش موسیقی کتاب النجاه است که در موزه لندن نگهداری می شود.

ابن سینا به بررسی پیدایش موسیقی و ماهیت آن پرداخته است

این کارشناس موسیقی همچنین اظهار داشت: ابن سینا در نوشته های خود درباره موسیقی با توضیح فلسفه خاص خویش به پیدایش موسیقی و ماهیت آن و اصوات هماهنگ و ناهماهنگ اجناس و انواع آنها با سبکی علمی پرداخته و هر مطلبی را با دلیل و برهان توضیح می دهد و نظرات خویش را با دلایل منطقی تایید و تاکید می نماید

وی با اشاره به جمله ابو منصور حسین بن زیلع شاگرد ابن سینا نقل قول می کند که شیخ الرئیس برای هر زمانی از شبانه روز مقام یا دستگاهی را اختصاص داده است که شنیدن آن متناسب طبع انسان است و از موسیقیدانها و نوازندگان می خواهد که پایبند آن باشند .

" ابن سینا می گوید" دستگاه (رهاویی) برای سحرگاهان، دستگاه (صادق حسینی ) برای صبحگاهان و دستگاه (راست ) برای طلوع آفتاب و مقام ( ابوسلیق ) برای پیش از ظهرو دستگاه (زنگوله) برای نیم روز و دستگاه (عشاق) برای ظهر و دستگاه (حجاز) برای بعد از ظهر و دستگاه (عراق) برای عصر و دستگاه (اصفهان) برای غروب و دستگاه ( بزرگ) برای بعد از نماز عشا و دستگاه ( مخالف ) برای زمان خواب بسیار مفید است .

حال رسانه های شنیداری و دیداری با توجه به این مهم که از ابن سینا نقل شده است می توانند در پخش موسیقی در ساعات مختلف شبانه روز برنامه های مختلف و مناسبی را برای مخاطبان خود تدوین کنند.

همچنین برای یکم شهریور ماه سالروز تولد ابن سینا و روز همدان برنامه هایی توسط بنیاد بوعلی تدوین شده است که در این میان می توان برنامه تجلیل از مفاخر استان را یکی از برنامه های قابل توجه و مهم ارزیابی کرد.