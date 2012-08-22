رئیس جمهوری رومانی دوباره قدرت را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دادگاه قانون اساسی رومانی اعلام کرد: در پی عدم به رسمیت شناختن نتیجه انتخابات اخیر، ترایان باسسکو فعالیت خود را از سر می گیرد.

با وجود آنکه 88 درصد از رای دهندگان به برکناری باسسکو رای دادند، اما مقامات برگزار کننده این همه پرسی ادعا کردند میزان مشارکت به 50 درصد نرسیده و این همه پرسی اعتبار ندارد.

"ویکتور پونتا" نخست وزیر رومانی، رئیس جمهوری این کشور را به سوء استفاده از قدرت و دخالت در امور دولت متهم کرده و به همین دلیل همه پرسی برای تعیین سرنوشت ترایان باسسکو برگزار شد.

پارلمان رومانی 16 تیر ماه با تصویب 256 رای موافق در برابر 114 رای مخالف طرح عزل باسسکو رئیس جمهوری راستگرای این کشور را تصویب کرد.