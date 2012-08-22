  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

با لغو رای همه پرسی/

رئیس جمهوری رومانی دوباره قدرت را به دست گرفت

رئیس جمهوری رومانی دوباره قدرت را به دست گرفت

در پی بی اعتبار خواندن همه پرسی برای استیضاح رئیس جمهوری رومانی، "ترایان باسسکو" به قدرت بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دادگاه قانون اساسی رومانی اعلام کرد: در پی عدم به رسمیت شناختن نتیجه انتخابات اخیر، ترایان باسسکو فعالیت خود را از سر می گیرد.   

با وجود آنکه 88 درصد از رای دهندگان به برکناری باسسکو رای دادند، اما مقامات برگزار کننده این همه پرسی ادعا کردند میزان مشارکت به 50 درصد نرسیده و این همه پرسی اعتبار ندارد.

"ویکتور پونتا" نخست وزیر رومانی، رئیس جمهوری این کشور را به سوء استفاده از قدرت و دخالت در امور دولت متهم کرده و به همین دلیل همه پرسی برای تعیین سرنوشت ترایان باسسکو برگزار شد. 

پارلمان رومانی 16 تیر ماه با تصویب 256 رای موافق در برابر 114 رای مخالف طرح عزل باسسکو رئیس جمهوری راستگرای این کشور را تصویب کرد.

کد مطلب 1677983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها