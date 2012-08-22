ایجاد شغل برای 4500 نفر در بافق در آینده ای نزدیک/ بافق در مسیر توسعه

محسن ابویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای ظرح نورد میلگرد فولاد بافق زمینه اشتغال 300 نفر به طور مستقیم و 1200 نفر هم به طور غیر مستقیم فراهم می شود.

وی افزود: عملیات احداث طرح فولاد بافق همزمان با ورود ماشین آلات و دستگاه ها در چهار مرحله اجرا می شود همچنین عملیات خاکبرداری و جایگاه نصب دستگاه ها نیز آماده شده و کار نصب سوله ها از اواخر مهر ماه آغاز می شود.

مدیرعامل مجتمع فولاد بافق با اشاره به محصول نهایی این طرح بیان داشت: میلگرد نمره هشت تا 32 محصول نهایی کارخانه نورد میلگرد فولاد بافق است.

وی یادآور شد: این تجهیزات مربوط به کارخانه خط نورد 550 هزارتنی بافق است که برای کارخانه نورد که در انتهای خط فولاد بافق قرار گرفته، بیش از پنج هزار تن دستگاه خریداری شده و تمام فناوری آن اروپایی است.

ابویی با اشاره به ظرفیت 550 هزار تنی این کارخانه افزود: آخرین مرحله طرح کارخانه نورد میلگرد بافق تا 21 شهریورماه اجرا می شود و بعد از این، طرح به سمت شروع کار پیش خواهد رفت.

وی تصریح کرد: کمبود آب، اساسی ترین مشکل پیش روی اجرای فولاد بافق است که با همکاری و تعامل وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای به زودی حل خواهد شد.

طرح فولاد بافق از طرح های هشت گانه استانی است که در سال 1385 در بافق کلید خورد و شامل یک واحد احیا مستقیم و یک واحد فولاد سازی است که میزان اشتغال زایی آن در دوران بهره برداری 800 نفر مستقیم و 3500 نفر به صورت غیر مستقیم پیش بینی شده است.

این طرح در خرداد ماه 1390 به بخش خصوصی واگذار شد که طراحی و تامین تجهیزات خط نورد این کارخانه توسط این بخش در حال اجرا است.

وزن تجهیزات وارداتی دو هزار تن است که طی چهار مرحله وارد می شود و طی روزهای گذشته نخستین محموله کارخانه نورد میلگرد فولاد بافق به این شهرستان رسید.