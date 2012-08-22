سیروس رضایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دستگاههای الکترونیکی ثبت مرسولات پستی (PDA) در استان اصفهان، افزود: هماکنون هفت ناحیه پستی در شهر اصفهان به عنوان مرکز استان و 21 ناحیه پستی نیز در شهرستانهای استان به فعالیت مشغولند و به مردم خدمترسانی میکنند.
وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان در بهمنماه سال گذشته اقدام به استفاده از این دستگاههای الکترونیکی کرده، اظهار داشت: خوشبختانه با ایجاد زیرساختهای لازم، این استان تنها استانی بود که تمامی خدمات مورد استفاده از این دستگاه را به صورت یکجا مورد بهرهبرداری قرار داد.
ثبت تمامی اطلاعات مرسولات در پرتال مرکزی پست
مدیرکل پست استان اصفهان به خدماتی که از سوی این دستگاه ارائه میشود اشاره کرد و ادامه داد: در نخستین خدمتی که دستگاههای الکترونیکی ثبت مرسولات پستی ارائه میکند، امکان ثبت امضای الکترونیکی دریافت کنندگان مرسولات پستی است که همواره در حافظه شبکه پست باقی میماند.
وی با تاکید بر اینکه خدمات این دستگاههای الکترونیکی، خدمات پستی را به صورت آنلاین درآورده است، تصریح کرد: دستگاه ثبت مرسولات پستی به صورت آنلاین و از طریق شبکه، تمامی اطلاعات مربوط به این مرسولات را به پرتال مرکزی پست منتقل میکند و این اطلاعات در دسترس مردم قرار میگیرد.
رضایتی با اشاره به اینکه تمامی مرسولات از سوی پرتال مرکزی پست قابل رهگیری هستند، اضافه کرد: یکی از مهمترین مزیتهای استفاده از دستگاههای الکترونیکی ثبت مرسولات پستی، صرفهجویی در وقت و زمان کارمندان پست و مردم از یک سو و افزایش کیفیت در چگونگی توزیع مرسولات پستی از سوی دیگر است.
