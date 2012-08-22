برنامه ریزی بلندمدتی برای توسعه لرستان نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقامحمدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه همواره صحبت در رابطه با عقب ماندگیها و معضلات لرستان مطرح بوده است، اظهار داشت: این مطلب که ما نسبت به سایر شهرها عقب افتاده تر هستیم یک واقعیت است.

وی با بیان اینکه تا کنون برنامه ریزی بلند مدتی برای توسعه استان نشده است، یادآور شد: بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب سال گذشته سند آمایش سرزمین در لرستان تهیه شده است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سند آمایش سرزمین یک نقشه راه برای توسعه استان است، افزود: مسئولین استان در گذشته اگر می خواستند کاری انجام دهند تهیه سند آمایش سرزمین بوده که متاسفانه اقدامی در این رابطه نکرده اند.

آقامحمدی با اشاره به اینکه اگر هرکدام از مسئولین در جایگاه خود کارها را جدی بگیرند و کوتاهی و سهل انگاری نکنند گامهای موثری در راستای پیشرفت استان برداشته می شود، تصریح کرد: مشکلات عدیده ای در حوزه کارخانجات تعطیل، کشاورزی، بهداشت، گردشکری، اشتغال و... در لرستان وجود دارد که باید برای آنها چاره اندیشی کرد.

وی با بیان اینکه دولت اعتبارات زیادی را در استانهای مختلف توزیع کرد و کسانی که مرد کار بودند از این فرصتها استفاده کردند، ادامه داد: متاسفانه در لرستان فرصت سوزی شد و اعتبارات استان برگشت داده شد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با طرح این مطلب که سهم استان لرستان از تلاشهای دولت چه بوده است، یادآور شد: نمی توان در این یک سال باقی مانده دولت دهم را ملزم به انجام کارهای جدید کرد.

آقامحمدی عنوان کرد: در این یک سال باقیمانده باید تمام تلاشمان را روی پیگیری مصوبات دولت و حل مشکلات کارخانجات تعطیل استان بگذاریم.

وی با اشاره به وضعیت مجتمع کشت و صنعت خرم آباد گفت: زمانی که تعداد دام های استان 3 میلیون واحد دامی بود این مجتمع فعال بوده است و الان که تعداد واحدهای دامی لرستان به 6 میلیون و 500 هزار واحد رسیده مجتمع کشت و صنعت تعطیل است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بانک ملی تاکنون برای راه اندازی مجدد این صنعت کارشکنی کرده است، افزود: اما ما خسته نمی شویم و مجمع نمایندگان استان و استاندار پشت قضیه ایستاده و کارها را دنبال می کند.