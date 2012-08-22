لزوم نخبه پروری در مساجد/ کار کانونهای فرهنگی رونق بخشی به مساجد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه سرپرست کانونهای فرهنگی هنری مساجد یزد اظهار داشت: در سال های اخیر با توجه به فعالیت های انجام گرفته در زمینه رشد و توسعه کانون های فرهنگی هنری مساجد در سطح استان خوشبختانه به لحاظ رشد کیفی و کمی به رتبه خوبی دست یافته ایم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی کانون های مساجد در کشور مراکز مهمی به شمار می روند و محلی است که باید در آن نخبگان را در هر زمینه ای پرورش دهیم.

مدیرکل ارشاد استان یزد با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این نظام از مساجد برخاست و منسجم شد، افزود: تمام برنامه ریزی های راهپیمایی ها و برقراری نظم و امنیت در سطح شهر و مقابله با حکومت نظامی های رژیم ستم شاهی از مساجد انجام می شد.

عبدالحسینی تصریح کرد: کار کانون های مساجد رونق بخشی به مساجد و توسعه امور فرهنگی است بنابراین نباید به صرف نصب تابلو بر مساجد و افزایش آمار کمی کانون ها اکتفا کنیم بلکه باید جوانان و نوجوانان را به مساجد جذب کنیم.

وی یادآور شد: شرایطی که در حال حاضر برای کشور وجود دارد، شرایطی است که نیاز به برنامه مقابله ای جدی دارد و کشور ما در منطقه فشارهای زیادی را از هر نظر تحمل می کند، بر همین اساس ضرورت ایجاب می‌کند تمام برنامه های خود را از مساجد آغاز کنیم.

در دافعه قوی تر از جاذبه هستیم

مدیرکل ارشاد یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قدرت دافعه فوی تری نسبت به جاذبه داریم این روند را نادرست دانست و اظهار داشت: متاسفانه اکنون این آفت دامنگیر مساجد هم شده و برخی خدام تنها در وقت نماز مسجد را بازگشایی می کنند و در طول ساعات روز مساجد تعطیل هستند.

وی ادامه داد: در ابتدای سال اعلام کردیم در هر مسجدی که برنامه های اوقات فراغت دنبال شود، هزینه خادم آن مسجد را تامین خواهیم کرد که این مهم با هدف جذب جوانان و بازگشایی مساجد بوده است.

عبدالحسینی همچنین خواستار پررنگ شدن مبحث اوقات فراغت و برنامه ریزی برای آن در سطح مساجد شد و افزود: کتابخانه های مساجد و سایر فعالیت های فرهنگی که در این زمینه است باید شدت بیشتر به خود بگیرد.

سرپرست سابق دبیرخانه کانون مساجد یزد هم در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه در بحث اوقات فراغت و برنامه ریزی برای جوانان در این زمینه فعالیت خوبی نداشتم گفت: متاسفانه جوانان از سر بیکاری و بی حوصلگی به برخی فعالیت ها دست می زنند که چندان خوشایند نیست.

علی حکیمیان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در این زمینه اظهار امیدواری کرد: مدیریت جدید بتواند با همفکری و تعامل با سایر نهادها اقدامات مفیدی در زمینه اوقات فراغت داشته باشد.

در این مراسم از تلاشهای علی حکیمیان تجلیل و محسن رستگاری به عنوان سرپرست کانونهای فرهنگی هنری مساجد یزد معرفی شد.