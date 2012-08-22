آلومینیوم در حسرت اولین پیروزی لیگ/میثاقیان در اندیشه شکست طلسم

به گزارش خبرنگار مهر، آلومینیوم هرمزگان در هفته ششم لیگ برتر در حالی مقابل سایپا متحول شده قرار می گیرد تاکنون از پنج بازی یک باخت و چهار تساوی در کارنامه خود دارد و با کسب چهار امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار گرفته است.

در فصل جدید آلومینیوم هرمزگان با جذب بازیکنان جوان و باانگیز شان داده است که به راحتی به حریفان باج نخواهد داد و شکست تیم سختکوش و دونده اکبر میثاقیان کار سختی خواهد بود. از سوی دیگر سیستم دفاعی آلومینیوم در بازیهای خارج از خانه گرفتن امتیاز را برای رقبا سخت تر هم خواهد کرد.

"خوشبختانه 4 هفته است که بازیهای خود را نباخته ایم و تیمی که نمی بازد فاصله اش تا برد کم است" سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان این جمله را بیان کرد و افزود: مطمئنم که به زودی اولین برد خود را بدست می آوریم و این موضوع باعث خواهد شد تا تاثیر بزرگی بر روی بازیکنان ما از نظر روحی بگذارد.

تیم آلومینیوم در حالی عصر پنجشنبه در مقابل سایپا قرار خواهد گرفت که وحید عسگری به دلیل اخراج در بازی مقابل راه آهن و ابراهیم ابرقویی به دلیل مصدومیت نمی توانند در این بازی به میدان بروند. از این رو داسیلوا مدافع برزیلی و اسطنبولی مدافع اهل سوریه ای آلومینیوم فرصت خواهند یافت تا از ابتدا در ترکیبت آلومینیوم به میدان بروند و میثاقیان از قلب خط دفاعی از دو بازیکن خارجی به طور همزمان استفاده کند.

برد استقلال و سپاهان در تهران و اصفهان کار بزرگی است که شاگردان تقوی به خوبی نشان داده اند می توانند در هفته های آتی هم انجام دهند و سایر تیمهای بزرگ لیگ را زمین گیر کنند.

تقوی معتقد است آلومینیوم تیم جوان و با انگیزه ای است که بازی روز پنجشنبه را جذاب خواهد کرد اما نباید فراموش کرد بازیکنان سایپا با انگیزه قرار گرفتن در صدر جدول به میدان خواهند آمد از این رو بازی سختی را آلومینیوم پیش رو خواهد داشت.