یادواره شهدای گمنام اردکان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دیانی از اساتید حوزه علمیه قم، پیش از ظهر چهارشنبه در این یادواره اظهار داشت: شهید گمنام یعنی کسی که به تمام تعلقات دنیا پشت پا زده و به ما یاد می دهد که می توان به بعضی تعلقات دنیوی پشت پا زد.

وی عنوان کرد: کسانی که مشکل مالی و معنوی دارند به شهدا متوسل شوند که نفس توکل به این عزیزان که آبروی بشریت هستند روح ما را رشد و جلا می دهد.

دیانی بیان داشت: میان همه زیبایی ها و رشادت ها شهید گمنام جلوه ای غریبانه تر و زیباتر دارد و نام این دلاوران با مظلومیت و غربت گره خورده است.

این روحانی اظهار داشت: شهید گمنام یعنی شهید برونسی که یکی از آرزوهایش شهادت و گمنام شدن بود و سرانجام پس از دلاوری های فراوان در میدان جنگ تحمیلی به آرزوی خود رسید.

طراحی المان های دفاع مقدس نظیر خاکریز، کانال، پل آبی، چادر، برجک نگهبانی و ... در محل مکان برگزاری یادواره همچنین برگزاری نمایشگاه عکس شهدا از دیگر بخش های این یادواره بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

این یادواره در محل مقبره شهدای گمنام اردکان برگزار شد.