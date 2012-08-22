محمد رضا قاسمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در راستای ارتقاء سطح سواد برای افراد کم سواد که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کل بهزیستی، اداره کل زندان ها و همچنین اداره کل منابع طبیعی هستند تفاهم نامه ای امضا شده است.



وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، مددجویان و افراد کم سواد این بخش ها برای جلوگیری از بازگشت به بی سوادی دوره های تحکیم سواد را می گذرانند که این دوره‌ها 200 ساعت است.



معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد:‌ در این دوره ها مباحث کاربردی سواد اعم از حرفه آموزی و مهارت های زندگی در سطح سواد بزرگسالان به آن ها آموزش داده می شود.



وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات با سواد کردن مددجویان بی سواد این دستگاه ها است افزود: این دوره ها شامل 400 ساعت آموزش به افرادی است که از نعمت سواد محروم هستند.



حجت الاسلام قاسمی نیا ادامه داد: پس از پایان دوره ها مدرکی قبولی باسوادان معادل با سوم ابتدایی است و می توانند ادامه تحصیل دهند.



وی بیان کرد: خوشبختانه کمیته امداد امام خمینی(ره) متعهد شده است که جشن شکرگزاری با سوادی تمامی مددجویان خود را در دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار کند و حق الزحمه هم به مربیان داده خواهد شد.

