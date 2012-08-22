مراکز رشد شهرستانی در ابرکوه توسعه می یابد

حمید رضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پتانسیل های بسیاری در شهرستان ها وجود دارد که باید به آنها بهای بیشتری داده شود.

وی افزود: مراکز رشد شهرستانی حلال بسیاری از مشکلات جامعه و جوانان فارغ التحصیل است که با حداقل امکاناتی که در اختیار می گیرند علم را در اختیار فناوری قرار می دهند.

زارع بیان داشت: کمبود بودجه بسیاری از برنامه ها را با مشکل مواجه می کند و امیدواریم بتوانیم با اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای مراکز رشد شهرستانی بر این مشکلات فائق آییم.

وی با اشاره به این که اعتقاد داریم که برای توسعه باید زیرساخت های آن را فراهم آورد گفت: در این بخش مهمترین مشکل بحث تأمین فضای فیزیکی است.

زارع با تأیید این مسئله که مردم آشنایی کمتری با این مراکز دارند افزود: تلاش می کنیم که با تبلیغات مناسب و در راستای فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مراکز رشد فناوری اقدام کنیم.

به گفته زارع، 230 شرکت زیر مجموعه پارک علم وفناوری یزد را تشکیل می دهند.

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در سفر به ابرکوه و در دیدار با مسئولان، راه های حل مشکل فضای فیزیکی مرکز رشد فناوری ابرکوه را بررسی کرد.