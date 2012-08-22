معدوم سازی 44 تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر بهراد زندیه امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در راستای طرح تشدید کنترل ونظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان با تشکیل 116 اکیپ شیفت کاری در روز و 53 هزار مورد بازدید از مراکز تولید توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در سطح استان بیش از 44 تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی آلوده از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.

وی همچنین اعلام کرد: در پی برخورد با متخلفین و تهدید کنندگان سلامت عمومی جامعه در این طرح و با حکم قضایی 11 واحد اعم از قصابیها، پرکنده فروشی ها و مراکز جمع آوری شیر و ... پلمب و پرونده 39 واحد عرضه فرآورده های خام دامی برای صدور رای به مراجع قضایی معرفی شده است.

دکتر زندیه ضمن تشکر از تلاشهای شبانه روزی همکاران اداره کنترل و نظارت بهداشتی گفت: دامپزشکی نقش تعیین کننده‌ای در ارتقای سلامت غذایی جامعه دارد و بر همین اساس با هماهنگی های صورت گرفته با مراجع قضایی و انتظامی با تهدید کنندگان سلامت عمومی برخوردهای جدی تری صورت خواهد گرفت.

زندیه مدیر کل دامپزشکی استان از مردم خواست تا فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مورد تایید دامپزشکی تهیه و در صورت برخورد با موارد متخلف سریعا مراتب را از طریق شماره 1512 جهت رسیدگی به دامپزشکی اطلاع دهند.



