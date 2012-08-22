افزایش گردشگران تابستانی در اردبیل/کمبود زیرساختها مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن آخرین ماه تابستان موج گردشگری در کشور به راه افتاد تا مردم آخرین ماه فصل تابستان را با گردش و بازدید از مراکز طبیعی و تاریخی در اقصی نقاط کشور سپری کنند به همین جهت در دو روز گذشته تعداد مسافران در سطح شهر اردبیل و دیگر شهرستانهای استان افزایش چشمگیری داشته است.

صنعت توریسم در دنیای امروز تبدیل به صنعت عظیمی شده است که توجه حاکمان جوامع را به خود جلب کرده طوری که برخی از کشورها تنها از این طریق درآمدهای هنگفت و بعضا برابر با بودجه کلان کشور دیگری را دارند و برای بیشتر شدن درآمدزایی حاصل از گردشگری برنامه های طویل و مدت دار اجرا می کنند.

استان اردبیل به جهت بهره مند بودن از طبیعت بکر همه ساله مهمانان داخلی و خارجی را به خود جذب می کند اما عدم وجود امکانات مناسب سبب کاهش مدت ماندگاری مسافران را سبب می شود.

با ورود مسافران در دور دوم سفرهای تابستانی سال 91 کمبود امکانات و زیرساختهای و برخی دیگر از عوامل سبب نارضایتی مسافران را فراهم کرده و موجب می شوند برخی مسافران برای همیشه عطای مسافرت به اردبیل را به لقایش ببخشند.

برخی کارشناسان و بویژه مسافران با اشاره به کمبودهای موجود در مناطق مسافرپذیر استان این کمبودها را تهدیدی برای پتانسیلهای گردشگری اردبیل دانسته و معتقدند اگر از مسافران نیازسنجی نشده و این کمبودها رفع نشود صنعت گردشگری استان با تهدیداتی مواجه خواهد شد.

اردبیل ظرفیت ماندگاری گردشگران را ندارد

یکی از مسافران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود چشمگیر مسافران به اردبیل گفت: اردبیل از لحاظ زیرساختها و امکانات اولیه برای پذیرش مسافران ظرفیت پذیرش این تعداد مسافر را ندارد که باید در این زمینه اقدامات لازم توسط نهادها و مسئولان مربوطه انجام شود تا مسافران با مشکلاتی همچون کمبود هتل و محل اقامت مواجه نشوند.

احمد سیفی قیمت سوئیت هتلهای سرعین را بالا دانست و تصریح کرد: سفرهای مختلفی به کشورهای دیگر داشته ام که قیمت هتلهای کشورهایی همچون ترکیه و آذربایجان پایین تر از قیمت هتلهای سرعین است که باید در زمینه قیمت گذاری هتلهای شهرستان سرعین تجدید نظر و نظارت بیشتری شود.

وی وجود آبهای گرم در سرعین را یک استثنا در کشور برشمرد و افزود: آبگرمهای موجود در شهرستانهای نیر و سرعین است که می تواند اردبیل را به قطب گردشگری منطقه خاورمیانه تبدیل کند که برای این کار برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت لازم است تا با اجرای آنها به اهداف از پیش تعیین شده رسید.

سیفی با بیان اینکه سرویسهای بهداشتی در معابر عمومی شهرهایی مثل سرعین و اردبیل کم است، اضافه کرد: وجود سرویسهای بهداشتی در معابر عمومی ضرورتی انکار ناپذیر است اما با ورود مسافران و گردشگران سرویسهای بهداشتی با تعداد مسافران همخوانی نداشته و کم می آید.

وی با بیان اینکه کمبود زیرساختها مسافران را فراری می دهد، متذکر شد: هدف از مسافرت و گردشگری بازدید از محلهای طبیعی، تاریخی و... است تا مسافر خاطره خوشی را تجربه کند، اما کمبودها خاطر مسافران را آزرده کرده و با فرار گردشگران میزان اقامت در استان اردبیل کاهش می یابد.

این شهروند شیرازی عدم وجود شهربازی و پارکهای مناسب را از دیگر مشکلات گردشگران ورودی به اردبیل دانست و ادامه داد: نباید تنها به وجود آثار تاریخی و طبیعی اکتفا کرد بلکه باید شرایط استان گردشگر پذیر طوری باشد تا مسافران وقتی قصد استراحت دارند بتوانند در پارک یا بلواری و در هوای آزاد دور هم نشسته و به تفریحات سالم بپردازند.

توسعه گردشگری اردبیل نیازمند بازنگری

یکی از کارشناسان گردشگری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت بالای استان در زمینه گردشگری گفت: اردبیل به واسطه عمر تاریخی خود آثار به یادگار مانده زیادی از گذشتگان در آغوش خود دارد که اگر آثار طبیعی بکر در جاده های منتهی به اردبیل و آبگرمهای مختلف در شهرستانهای سرعین، نیر، مشگین شهر و خلخال را به آن اضافه کنیم کلکسیونی از فرصتها برای جذب گردشگری را دارد.

رامین بقایی با بیان اینکه در کشورهای دیگر از صنعت توریسم به عنوان صنعت پاک یاد می شود، تصریح کرد: خدمات رسانی نامطلوب، نبود زیرساختهای مناسب و توجه نداشتن به جذب گردشگر به خصوص در بخش گردشگران تاریخی، عامل بی توجهی به صنعت گردشگری در استان است که صنعت توریسم اردبیل را به خطر انداخته اند.

وی با اشاره به ضرورت رفع کاستیهای استان در مسائل گردشگری افزود: باید برای آماده سازی مطلوب آثار تاریخی و میراث فرهنگی با حضور افراد آشنا به مسایل استانی، علت راندمان پایین و فقر ماندگاری گردشگر در استان آسیب شناسی و راهکار علمی و عملی برای جذب توریست در اردبیل ارائه شود.

بقایی توسعه گردشگری در استان را موجب پیشرفت استان برشمرد و اضافه کرد: با برنامه ریزی مناسب می توان صنعت توریسم اردبیل را به برند استان تبدیل کرده و با فراهم کردن امکانات مناسب توسعه استان و اشتغالزایی در استان را رونق داد.

220 محل اقامتی در سرعین ارائه خدمات می دهد

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل نیز در این خصوص با اشاره به تعداد هتلهای و محل اقامت در شهرستان سرعین گفت: در شهر توریستی سرعین 220 هتل و محل اقامتی وجود دارد که در طی دو روز گذشته و با ورود موج دوم مسافران به استان 100 درصد ظرفیت اقامتی این محلها پر شده است.

بهروز ندایی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادهای مسافران از کمبود محل اقامتی تصریح کرد: به دلیل استقبال خوب مسافران و گردشگران ظرفیتهای محلهای اقامتی تکمیل شده و مسافران با مشکلاتی در زمینه اقامت دست و پنجه نرم می کنند.

وی با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای رفع مشکلات اقامتی مسافران افزود: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای رفع کاستیهای اقامتی مسافران علاوه بر مجموعه‌های مشخص اقامتی، کمپینگها و برخی مدارس و مساجد را نیز برای پذیرش مسافران آماده کرده تا گردشگران مشکلات اقامتی نداشته باشند.

ندایی با اشاره به علاقه برخی گردشگران برای چادر زنی و اقامت در پارکها و کمپینگها اضافه کرد: برخی گردشگران به دلایلی دوست دارند در کنار معابر عمومی چادر زده و در چادر شخصی خویش اقامت کنند که اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شهرداری سرعین در این مورد همکاریهای نزدیکی داشته و مشکلی از این نظر وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به ظرفیت هتلهای اردبیل برای اقامت مسافران ادامه داد: به دلیل نزدیکی شهر سرعین به اردببیل مسافران و گردشگران می توانند در هتلهای اردبیل اقامت داشته باشند تا مشکلی درباره محل اقامتی نداشته باشند.

نباید فراموش کرد که از صنعت توریسم به همراه صنعت کشاورزی دو عامل توسعه استان یاد می کنند تا از این طریق استان اردبیل بتواند پله های ترقی را طی کند اما با این حال مشکلات موجود در صنعت گردشگری استان به دلیل کم کاری و کم توجیها نمی تواند پاسخگوی نیازهای مسافران باشد.

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گزارش: توحید مهدوی