به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه سازمان لیگ بر‌تر، دیدارهای هفته ششم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور از عصر فردا پنجشنبه آغاز می شود و طی آن تیم فوتبال صبای قم روز جمعه سوم شهریور ماه در سومین دیدار خارج از خانه خود برابر تیم رده هفدهم جدول رده بندی یعنی صنعت نفت آبادان صف آرایی می کند.



جدال صبا و نفت مصاف تیم‌های سوم و هفدهم جدول



با توجه به برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ بر‌تر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و صنعت نفت آبادان از هفته ششم مسابقات نیم فصل نخست بازی های دوازدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال از ساعت 20 و 15 دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.



سومین تیم جدول رده بندی یعنی صبای قم در حالی در این مسابقه مقابل صنعت نفت آبادان تیم رده هفدهم لیگ برتر صف آرایی می کند که تمام تلاش خود را برای تداوم موفقیت های خود در لیگ دوازدهم و رسیدن به صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال به کار خواهد بست، زیرا پیروزی در این دیدار می تواند صبا را در صورت ناکامی تراکتور و ملوان و همچنین توقف سپاهان و سپاسی، صدرنشین کند.



مربیان دو تیم نیز در نشست خبری پیش از بازی قطعا در خصوص اهداف و برنامه های خود در خصوص این دیدار صحبت خواهند کرد، نشستی که با توجه به برنامه ریزی ناظر مسابقه و همچنین مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان، با حضور یحیی گل محمدی سرمربی صبای قم و سرمربی پرتغالی تیم میزبان بازی این هفته آن‌ها یعنی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عصر فردا

برگزار می‌شود.



پیروزی صبا در آخرین بازی با نفت در آبادان



صبای قم و صنعت نفت آبادان در هفته ششم از دور رفت مسابقات لیگ یازدهم در حالی جمعه این هفته در آبادان برابر یکدیگر صف آرایی می‌کند که در هفته پنجم رقابت‌ها دو تیم نتایج متفاوتی کسب کرده اند زیرا شاگردان گل محمدی در تیم صبای قم موفق به کسب تنها یک امتیاز بازی خانگی مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز شدند و به نخستین تساوی خود در دیدارهای خانگی دست یافتند اما صنعت نفت از پنج بازی قبل خود تنها یک تساوی و چهار باخت در کارنامه دارد و تنها با یک امتیاز در بین تیم های قعرنشین لیگ برتر قرار دارد.



آخرین بازی دو تیم صبا و صنعت نفت آبادان در آبادان به برتری صبای قم انجامید و طی آن دو تیم در بازی رفت فصل قبل مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در تختی آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان صبای قم با نتیجه سه بر دو حریف خود را شکست داد.



اما در دیدار رفت دو فصل گذشته نیز که در ورزشگاه تختی شهر آبادان برگزار شد، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان موفق شد صبای قم را که آن زمان نیز با مربیگری عبدالله ویسی در لیگ بر‌تر حضور داشت، با حساب سه بر یک شکست دهد.



صبای قم پیش از این در خارج از خانه دو بار پیروز شده است اما صنعت نفت آبادان در خانه تنها یک امتیاز کسب کرده است.

