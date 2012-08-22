کهندان قم به منطقه شکار ممنوع تبدیل خواهد شد

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: منطقه شکار ممنوع به عنوان بخشی که می تواند تنوع زیستی را حفظ کند مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع با توجه به ظرفیت آن منطقه گفته می شود در آنجا شکار نباید انجام شود.

وی بیان کرد: شکار ممنوع شدن مناطق به دلیل قابلیت زیستگاهی و همچنین وجود فضای مناسب برای گسترش فضای سبز است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در صورت ورود حیات وحش به منطقه و مشاهده ضریب حفاظتی بالا می توان آن را به سطح حفاظتی بالاتر تبدیل کرد، یعنی آن را از شکار ممنوع به حفاظت شده تبدیل کرد.



وی بیان کرد: با مهیا کردن شرایط منطقه با توجه به قابلیت های زیستگاهی و شرایط آب و هوایی که دارد و همچنین با توجه به ساختار فیزیکی برای افزایش حیات وحش آماده سازی شده است تا تبدیل به منطقه حفاظت شده شود.



رکنی گفت: منطقه کهندان با توجه به ویژگی هایی که دارد در حال پیگیری هستیم تا علاوه بر شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده نیز تبدیل شود.



وی بیان کرد: منطقه کهندان قابلیت خوبی دارد بنابرین باید به شکار ممنوع تبدیل شود و پس از شکار ممنوع نیز به سمت منطقه حفاظت شده حرکت خواهیم کرد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: برای تفهیم شکار ممنوع بودن یک منطقه به افراد، تابلوهای مختلفی در آن منطقه نصب شده است تا مناطق اطراف نیز دارای امنیت بیشتری شود.



وی بیان کرد: با شکار ممنوع شدن یک منطقه علاوه بر افزایش امنیت یک منطقه، مناطق اطراف نیز امنیت بیشتری می یابند و در نتیجه موجب حضور حیات وحش در آن منطقه می شود.



رکنی با اشاره به لزوم تقویت ضریب حفاظتی منطقه کهندان افزود: در حال پیگیری برای ایجاد پاسگاه های خاصی در آن منطقه هستیم.