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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

در سیستان و بلوچستان/

شرایط استفاده از ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری باید برای همه مردم عادلانه باشد

شرایط استفاده از ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری باید برای همه مردم عادلانه باشد

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این استان سرشار از نعمات خداوندی و ظرفیت های بالای صنعتی، معدنی و تجاری است که باید شرایط استفاده از آنها به طور یکسان و عادلانه برای همه مردم فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در دیدار با جمعی از تجار و مدیران بخش صنعت، معدن و بازرگانی استان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های بالای سیستان و بلوچستان در زمینه های مختلف، اظهار داشت: واژه محرومیت شایسته مردم این استان نیست و همه مردم باید به طور یکسان از ظرفیت های استان بهره مند شوند.

وی احیا و توسعه صید و صیادی، افزایش توان محصولات کشاورزی و رونق بخشی بازارچه های مرزی و افزایش مبادلات مرزی را مورد تاکید قرار داد و مطالعه برای احداث بازارچه های مرزی را با هدف ایجاد اشتغال و گسترش فعالیت های بازرگانی خواستار شد.

نماینده عالی دولت در استان با تشریح مشکلات شهرک های صنعتی و بخش معدن سیستان و بلوچستان، با تاکید بر رعایت اصل برابری و عدالت در استفاده از بازارچه های مرزی مردم حاشیه مرزها را بهترین نگهبانان مرزها عنوان کرد و ساماندهی شهرک های صنعتی، رفع مشکلات و راه اندازی مجدد معادن و نظارت دقیق و جدی بر بازارچه های مرزی استان را خواستار شد.

وی از همه تجار و بازرگانان و دستگاه های مرتبط خواست با رفع موانع پیش روی صنعتکاران، معدنکاران و بازرگانان زمینه رشد و پیشرفت استان را فراهم کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با اشاره به ارتباطات دیرینه تجاری با کشورهای افغانستان و پاکستان، مبادلات تجاری استان را مناسب ارزیابی رد.

نادر میرشکار گفت: 70 درصد کارهای انجام گرفته در حوزه بازرگانی و صنعت و معدن متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی همچنین مشکلات بانکی، امور مربوط به بیمه و مالیات را از مهمترین مسائل پیش روی صنعتگرا، و معدنکاران و تجار استان بیان کرد و خواستار رفع آنها شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در این دیدار تعداد اعضای اتاق بازرگانی استان را دو هزارو 580 نفر عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر اتاق بازرگانی استان 500 نفر عضو فعال دارد که بصورت مستقیم با کشورهای آسیای میانه، هندوستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مبادلات تجاری دارند و به صورت غیر مستقیم با کشورهای آفریقایی در ارتباط هستند.

عبدالعزیز ریگی همچنین از تامین مواد خوراکی و غیر خوراکی کشور در مواقع ضروری خبر داد و فراهم نمودن بستر مناسب و ایجاد انگیزه با ارائه تخفیف در تعرفه های وارداتی، برای گسترش سرمایه گذاری در استان را خواستار شد. 

کد مطلب 1678020

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