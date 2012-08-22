به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی با ابراز تاسف از حادثه دلخراش زلزله آذربایجان شرقی اظهار داشت: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همپای سایر اقشار جامعه به منظور همدردی با مردم زلزله زده مناطق شمال غرب کشور به یاری آنها شتافتند و در این راستا مبلغی بالغ بر 50 میلیون ریال کمک مالی کردند.
وی عنوان کرد: بیش از 70 نفر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات فنی مهندسی، جهت بازسازی خانههای ویران شده در اثر زلزله در شهرستانهای اهر و ورزقان از آذربایجان شرقی اعلام کردهاند که در آیندهای نزدیک با برنامه ریزیهای صورت گرفته از این ظرفیت جهت تسریع در امر ساخت و ساز مناطق زلزله زده استفاده خواهد شد.
مقومی در ادامه با اشاره به اعزام تیمی از مهندسان عضو نظام مهندسی قم در زمان وقوع زلزله به بم ابراز داشت: تیم کارشناسی منتخب اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در اوایل شهریورماه نیز به منظور بررسی شرایط ساخت و ساز در شهرستان های زلزله زده آذربایجان شرقی به این مناطق اعزام خواهند شد.
مقومی خبر داد:
آمادگی نظام مهندسی قم جهت ارائه خدمات مهندسی ویژه به مناطق زلزله زده
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از آمادگی بیش از 70 نفر از مهندسان عضو این سازمان جهت ارائه خدمات مهندسی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داد.
